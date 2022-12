“Nosso objetivo é melhorar a oferta de educação em Mossoró”, diz Hubeônia Alencar

O programa “Mossoró Realiza” apresentado pelo prefeito Allyson Bezerra, traz uma série de obras de infraestrutura importantes para o desenvolvimento de Mossoró, entre elas a construção de 15 novas escolas e um Centro de Educação, Tecnologia e Capacitação (Cetec).

Sobre o déficit de escolas em Mossoró, a secretaria de Educação, Hubeônia Alencar disse em entrevista ao Portal Mossoró Hoje, que o município ainda tem muitas escolas funcionando em prédios alugados, por isso, foi feito um planejamento para a construção de escolas novas.

“O Prefeito tem buscado em Brasília apoio e recursos para isso, e as próximas escolas serão construídas em locais que nós mais precisamos, mas a temos feito transferências de escolas para prédios mais apropriados como por exemplo, a Escola Maurício Fernandes, que foi transferida para um prédio na Avenida Leste Oeste e da UEI Isabel Macedo, que transferimos também para um prédio melhor”, afirma a secretária.

Hubeônia disse ainda que o município tem cerca de 15 escolas que funcionam em prédios alugados, e que isso preocupa pela falta de estrutura das unidades.

“Quando precisamos alugar novos prédios, não encontramos na mesma região, temos dificuldade também para encontrar prédios por exemplo com acessibilidade, e com as condições adequadas”, disse Hubônia.

Um exemplo disso é a educação infantil, segundo a secretaria, a modalidade foi ampliada sem considerar acessibilidade e construções próprias. “Nós temos UEIs que quando nós recebemos, funcionavam em uma casa comum em que a proprietária do prédio morava no segundo piso, e nós fizemos a transferência dessa unidade para um prédio onde já havia funcionado uma escola, e hoje essa UEI funciona de fato como necessita”, destacou a secretaria.

Hubeônia cita que este ano a prefeitura conclui três unidades Pro infância mudando a realidade da educação. “Nosso objetivo é continuar melhorando a oferta de educação infantil em Mossoró”, finaliza.