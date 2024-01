Colisão entre veículos deixa dois feridos no Centro de Mossoró

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas durante a manhã desta quinta-feira (26) em um cruzamento sem sinalização entre as ruas Benjamin Constant e Felipe Camarão, no bairro Doze Anos em Mossoró.



A colisão envolveu dois automóveis e uma motocicleta.



De acordo com testemunhas, um casal que estava na motocicleta trafegava pela Felipe Camarão, no sentido ao Centro, quando foi atingido por uma Hilux que avançou a principal.



Wesley de Góis Gomes, de 35 anos, e Francisca Eliene Freire, de 30, foram arremessados contra outro automóvel que estava parado.



O condutor da Hilux passou mal e precisou ser socorrido.



Eliene sofreu fortes pancadas no corpo e precisou ser socorrida pelo SAMU. Wesley, que conduzia a moto, sofreu apenas ferimentos leves.



Agentes do GETRAN e da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local realizando os procedimentos necessários.



Reclamações



Até a chegada do socorro médico, populares precisaram abrigar a dona de casa ferida com papelão. Foram mais de 40 minutos de espera, segundo testemunhas.



Os agentes do GETRAN informaram ao MOSSORÓ HOJE que, afim de evitar demora no atendimento, foram acionados o SAMU e o Corpo de Bombeiros, mesmo assim, as equipes demoraram a chegar ao local.