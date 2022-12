Semasc realiza confraternização natalina para pessoas em situação de rua de Mossoró. O primeiro dia da ação ocorreu no dia (19) na praça da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Abolição II. Nesta segunda-feira (26), a ação aconteceu na Praça Rodolfo Fernandes, bairro Centro. De acordo com a gerente de Proteção Especial, Nayara Mota, o objetivo do jantar natalino para as pessoas em situação de rua é proporcionar uma confraternização entre eles, para saírem um pouco da realidade em que vivem. “Esse jantar permite que essas pessoas sintam-se visíveis. É uma população que precisa de cuidados, de estarmos atentos aos problemas que os rodeiam. Nossa secretaria desenvolve esse trabalho de atenção a essas pessoas diariamente ofertando uma alimentação toda noite, mas hoje esse jantar é especial, é em clima de Natal”, declarou a titular da Sesmac, Evanice Fernandes.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), promoveu durante este mês de dezembro um jantar especial de Natal para a população em situação de rua.

O primeiro dia da ação ocorreu no dia (19) na praça da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Abolição II. Nesta segunda-feira (26), a ação aconteceu na Praça Rodolfo Fernandes, bairro Centro.

“Neste mês natalino realizamos dois momentos com os moradores de rua, um jantar organizado pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) juntamente com a Semasc, fazendo esse momento fraterno com os moradores de ruas. Esse jantar permite que essas pessoas sintam-se visíveis. É uma população que precisa de cuidados, de estarmos atentos aos problemas que os rodeiam. Nossa secretaria desenvolve esse trabalho de atenção a essas pessoas diariamente ofertando uma alimentação toda noite, mas hoje esse jantar é especial, é em clima de Natal”, declarou a titular da pasta, Evanice Fernandes.

O Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) tem o objetivo de realizar trabalho social de busca ativa e abordagem nas ruas do município, identificando nos territórios a incidência de trabalho precoce, violências, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, dentre outros. Atualmente o maior público assistido pelo SEAS é a “Pop Rua” e suas demandas.

De acordo com a gerente de Proteção Especial, Nayara Mota, o objetivo do jantar natalino para as pessoas em situação de rua é proporcionar uma confraternização entre eles, para saírem um pouco da realidade em que vivem.

“O Natal da população em situação de rua é um momento muito importante para eles, é um momento de finalização dos trabalhos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), não somente da entrega de alimentação, mas também para que eles se confraternizem, se reconheçam e pensem a vivência da pessoa em situação de rua. Então, hoje estamos aqui servindo esse jantar, trazendo uma música e um espaço de fala”, declarou.

Entre os dois dias de ação, cerca de 90 pessoas assistidas pelo SEAS participaram do jantar de confraternização de Natal. Um dos assistidos, que não vamos revelar o nome, declarou o quanto esse momento significa para todos eles. Um jovem do sexo masculino, 32 anos, se encontra em situação de rua há 9 meses.

“Esse jantar é uma atitude muito importante da parte do poder público, dando atenção a todos nós moradores de rua. Geralmente nos sentimos esquecidos, mas a Prefeitura tem nos ajudado nos dando sempre um alimento todos os dias. Muito bacana esse gesto de toda equipe aqui conosco”, disse.