Barulho dos fogos de artifício interfere na saúde do bebê e pode causar perda da audição. Apesar de ser sinônimo de festa e de encantar a todos com seu show de luzes, os fogos de artifício podem afetar a saúde auditiva, principalmente em relação aos bebês. Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, a PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído), geralmente, a intensidade sonora capaz de provocar danos é a partir de 85 decibéis e os fogos podem superar esse número, mesmo numa distância superior a três metros; veja como proteger os bebê dos fogos na virada de ano.

FOTO: DIVULGAÇÃO