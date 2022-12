Mossoró realizou quase 400 cirurgias de castração de cães e gatos em 4 meses. O procedimento foi iniciado no mês de agosto deste ano. As cirurgias são realizadas em clínicas cadastradas via Prefeitura de Mossoró. Ao todo, 371 animais já passaram pela castração, o que corresponde a 92 animais surgidos por mês. A prefeitura trabalha, agora, para ampliar o número de clínicas parceiras, visando atender a um maior número de animais por mês.

Iniciado em agosto, o procedimento de castração de animais (cães e gatos) em Mossoró está próximo de atingir a marca de 400 cirurgias. Levantamento do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mostra que o número de felinos e caninos castrados durante esses quatro meses foi de 371.

O número corresponde a 92 animais submetidos a cirurgia por mês na cidade. A Prefeitura de Mossoró começou os procedimentos cirúrgicos no dia 15 de agosto numa clínica veterinária credenciada para a realização da castração. Coordenadora de Saúde e Bem-Estar Animal, Ana Liza destaca os benefícios do procedimento.

“A castração precisa ser vista agora como um ato de responsabilidade do tutor sobre o seu animal. Podemos destacar vários motivos importantes para os benefícios da castração. O primeiro deles é o benefício animal. No caso das fêmeas, reduz o risco de câncer de mama e infecção uterina. Já nos machos, a castração reduz a frustração sexual, a necessidade de sair em busca de fêmeas, além do risco de acidentes e incômodo aos vizinhos. Para a sociedade é visto o ponto de vista da saúde pública. A castração vai evitar o aumento de ninhadas indesejadas”, disse.

Ana Liza ressalta também para o alto número de animais que foram liberados para passarem pelo procedimento, mas o tutor não compareceu à clínica para realizar a cirurgia. “O percentual de não comparecimento de animais liberados para fazer a cirurgia chega a 12%. Isso é um número muito grande para a importância que é a castração”, explica.

Levantamento do CCZ mostra que neste período foram liberados 440 animais para o procedimento de castração. Deste número, 54 não compareceram à clínica para a cirurgia. Houve apenas duas desistências. Outros 12 animais não foram habilitados a passarem pela castração.

Do total de animais castrados, o maior número é em relação aos felinos. Das 371 castrações realizadas neste período, 239 foram feitas em gatos, sendo 127 em fêmeas e 112 em machos. O percentual chega a quase 65%. O número de cães castrados chega a 132, sendo 81 em fêmeas e 51 em machos.

O cadastro para realização da castração deve ser feito através da plataforma Mossoró Digital, que pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Mossoró (prefeiturademossoro.com.br). Podem se cadastrar para agendamento do procedimento ONGs protetores de animais e tutores de animais. Com o cadastro realizado pela internet, a clínica mantém o contato com o responsável do animal para acompanhamento e realização do procedimento.

RELATÓRIO DAS CASTRAÇÕES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022

Animais liberados para castração: 440

Não comparecimento: 54

Não habilitado: 12

Desistência: 2

Total final apto: 371