Mossoró supera meta na Busca Ativa Escolar e recebe honraria da Undime-RN

A prefeitura de Mossoró superou a meta estabelecida pelo Selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no processo de rematrícula de alunos que haviam abandonado ou se evadido de unidades de ensino durante a pandemia.

Prova disso, foi a premiação recebida pela atual gestão no evento promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Norte (Undime-RN) na capital potiguar, Natal, a Medalha Justina Iva de Educação, honraria lançada pela Undime com o objetivo de homenagear anualmente os municípios que se destacaram em ações realizadas e resultados obtidos na área educacional.

“Apenas cinco municípios do Estado receberam a honraria pelo destaque no cumprimento de metas e pelo trabalho intersetorial promovido para o alcance das metas. Esse resultado só foi possível graças ao trabalho integrado das secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social e Cidadania. O resultado foi muito positivo”, destacou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, que representou Mossoró na entrega da medalha.

Os resultados exitosos alcançados por Mossoró na Busca Ativa Escolar também já haviam sido reconhecidos e compartilhados no “Encontro pela Educação no Selo Unicef – Fortalecendo políticas públicas para crianças”, evento realizado em Natal no mês de agosto.

“Mossoró já atingiu, com antecedência, a meta prevista para a primeira medição do Selo Unicef, edição 2021-2024. O município teria que rematricular, pelo menos, 40% das crianças que estavam fora da escola, conforme o censo escolar de 2020. Esse percentual já foi atingido e até superado. A grande maioria dos municípios brasileiros ainda não atingiu essa meta”, pontuou Hélio Oliveira, coordenador operacional da Busca Ativa Escolar em Mossoró.

A secretária Hubeônia Alencar reforça a importância do reconhecimento alcançado junto à Undime-RN. “É a Educação de Mossoró em destaque. Os resultados obtidos até aqui reafirmam a importância do trabalho da gestão municipal no processo de transformação da nossa educação”, concluiu.