Internado! poeta cordelista Galego do Jucuri deve passar por procedimento cirúrgico gástrico

Nascido no sertão, Raimundo Lucas Bezerra, mais conhecido como Galego do Jucuri, exerce a paixão pela literatura do cordel buscando inspiração sempre no cotidiano do sertanejo e no ambiente da caatinga. Aos 57 anos, a vida lhe pregou uma peça, um verdadeiro susto que culminou na internação hospitalar do escritor mossoroense, autor dos cordéis "Aqui Lampião se apagou" e "O mosquito da dengue no Brasil".

Segundo os familiares, Galego do Jucuri passou mal com sangramento e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do Belo Horizonte, em Mossoró, no meio dessa semana. Devido à gravidade do caso, o paciente ficou internado na sala vermelha da UPA, precisando inclusive de transfusão sanguínea. Para a família , o desespero bateu à porta e logo alguns parentes buscaram ajuda na internet para levantar um valor financeiro que pudesse cobrir as despesas estimadas em mais de 30 mil reais. A ideia era fazer a cirurgia particular para tratar uma úlcera detectada por uma endoscopia realizada no Hospital Santa Catarina, em Natal na segunda-feira, 26.

"Fomos para Natal e depois da endoscopia retornamos para Mossoró. tivemos um problema com a ambulância, mas o retorno aconteceu no dia seguinte. Ele passou pela UPA novamente, foi liberado mas voltou a apresentar uma piora durante a noite, daí foi internado novamente na UPA do BH, de onde só saiu na tarde dessa quarta-feira para ser internado em outra unidade", disse a irmã do poeta, Zenaide Bezerra,

Galego do Jucuri, desde então, ocupa um leito do Hospital Regional Tarcísio Maia e segundo os familiares o estado de saúde não deixa de ser grave, por isso, o escritor deverá fazer uma cirurgia chamada de gastrectomia. O escritor falou com o Mossoró Hoje e disse que está confiante para poder sair do hospital e voltar à sua vida simples no sítio Pedra Branca perto dos amigos, da família, de seus inúmeros gatos e da literatura.

O cordelista contou que durante a pandemia chegou a escrever 120 poesias de cordel e mesmo no hospital nos enviou, em primeira mão, versos sobre amizade:

"A amizade construída, nem o tempo a destrói.

Se houver alguma mágoa, o coração nunca dói,

porque amigo fiel é igualmente um troféu,

que a natureza constrói".

(Galego do Jucuri)

O QUE É A GASTRECTOMIA

A gastrectomia é um procedimento de remoção total ou parcial do estômago, sendo indicado para o tratamento de condições que interferem na saúde do estômago, como tumores, úlceras e casos específicos de obesidade.