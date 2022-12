Prefeitura ilumina trecho da RN-117; ação faz parte do programa “Mossoró Iluminada”

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEINFRA) e do programa “Mossoró Iluminada”, já instalou 27 postes e luminárias em uma extensão de um quilômetro na rodovia estadual RN-117, que liga Mossoró à cidade de Governador Dix-sept Rosado. O trecho já iluminado pelo Poder Executivo local contempla regiões como Itapetinga, Cidade Oeste, Cidade Verde e Tropical Ville.

“A RN-117 é uma rodovia estadual, mas nós estamos aqui fazendo mais uma ação do programa ‘Mossoró Iluminada’, mais um trecho que nós estamos colocando postes, luminárias. Fizemos todo um trabalho técnico para que essa rodovia pudesse estar aqui iluminada e vamos concluir, no início do próximo ano, todas as etapas para que rodovia esteja iluminada do posto da Polícia Rodoviária Estadual até a BR-304, uma ação importantíssima para a cidade de Mossoró”, frisou o prefeito Allyson Bezerra.

Um novo trecho da rodovia foi iluminado no início da noite desta quarta-feira (28), beneficiando condutores que circulam pela RN e também moradores da região.

“É uma obra que, infelizmente, o Governo do Estado nunca executou, então nós chegamos aqui com o investimento, para atender à população que volta para as suas casas à noite, de loteamentos e comunidades rurais. É uma atitude, uma ação de infraestrutura, mas também de segurança pública, e quem ganha é a população mossoroense”, enfatizou o prefeito.

Secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima ressalta a importância do serviço executado pela Prefeitura.

“Desde que iniciamos o trabalho aqui, na RN-117, já instalamos 27 luminárias, e vamos continuar para contemplar do posto da PRE até a BR-304, para que realmente aqui seja completamente iluminado, e se tenha mais segurança. Queremos concluir o mais rápido possível”, disse.

Rodrigo acrescenta ainda que, desde quando foi lançado, em 2021, o programa “Mossoró Iluminada” já substituiu e instalou aproximadamente 16 mil lâmpadas de LED na zona urbana e também na zona rural. “Vamos continuar avançando. A meta é, em 2023, deixar a cidade 100% iluminada com LED. O programa veio para transformar a cidade, com a substituição de lâmpadas e também a ampliação de redes”, concluiu o secretário.