Número de animais silvestres resgatados pela CGM em 2022 subiu 44% em relação ao ano anterior.

O resgate de animais silvestres é um dos trabalhos desenvolvidos pelo Pelotão de Ações Ambientais (PAAM) da Guarda Civil Municipal. Em 2022, quase 200 animais foram resgatados em Mossoró pela equipe da PAAM.

O balanço com as ações do pelotão foi divulgado nesta quinta-feira (29), pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM).

O resgate de espécies de animais não domesticados aumentou cerca de 44% em 2022, comparado ao ano de 2021. Neste ano, as equipes da Guarda Municipal realizaram o resgate de 192 animais. As espécies capturadas passaram por avaliação e foram encaminhadas ao seu habitat natural ou direcionadas aos cuidados médicos.

O relatório compara as ocorrências relacionadas aos últimos 3 anos. Em 2020, apenas 12 animais foram resgatados pelo Pelotão de Ações Ambientais da GCM. Em 2021, o número de chamados disparou, chegando a 133 resgates. Já em 2022, o serviço de emergência totalizou 192 resgates.

O aumento no número de resgates é fruto da qualificação dos profissionais, promovidos pela Prefeitura de Mossoró, através do Centro de Formação da Guarda Civil Municipal, que prioriza a qualidade e eficiência do serviço. O fortalecimento e estruturação das equipes gerou mais confiança da população, que buscou a PAMM para realizar o serviço de resgate.

“A nossa Guarda Municipal presta um serviço de excelência à população. Estamos sempre buscando aperfeiçoar o serviço, através da qualificação dos nossos agentes. Hoje temos uma GCM atuante, os números de atendimentos confirmam o trabalho bem feito da nossa instituição”, destacou Cledinilson Morais, secretário de Segurança.

O Pelotão Ambiental atende através do Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS). A população pode entrar em contato com as equipes por meio do número 153, o atendimento acontece todos os dias da semana, inclusive em feriados. A ligação é gratuita e pode ser feita por qualquer operadora.