Infraero assume a gestão e operação do Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró. O contrato repassando a gestão para a empresa foi assinado nesta quinta-feira (29), pela governadora Fátima Bezerra. O documento garante a Infraero a gestão da unidade por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 meses. Os serviços a serem prestados incluem a gestão administrativa e operacional do aeroporto com gerenciamento das tarefas de rotina essenciais ao seu funcionamento, bem como o atendimento aos requisitos estabelecidos nas legislações vigentes.

O Governo do Estado do RN, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN) e a Infraero assinaram nesta quinta-feira (29), contrato para Gestão e Operação do Aeroporto de Mossoró - Governador Dix-sept Rosado.

A Infraero assume a Gestão e Operação do aeroporto a partir de hoje, por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 meses.

Os serviços a serem prestados pela Infraero incluem a gestão administrativa e operacional do aeroporto com gerenciamento das tarefas de rotina essenciais ao seu funcionamento, bem como o atendimento aos requisitos estabelecidos nas legislações vigentes.

A Companhia também ficará responsável pelas atividades de fiscalização operacional, vistorias e inspeções, segurança aeroportuária, meio ambiente, comercialização de áreas externas, manutenções preventivas, apoio de TI, entre outras. O prazo para prestação dos serviços é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 meses.

A governadora Fátima Bezerra ressalta que o contrato com a Infraero não é só um projeto de gestão. “A meta é ampliar a capacidade de atendimento do aeroporto com a mudança, com um projeto de desenvolvimento para que ele se transforme em uma grande área comercial e que se torne realmente em um aeroporto estratégico para o sistema de aviação civil do país”.

O superintendente de Negócios da Infraero, Rodrigo Medeiros, destaca que essa parceria demonstra o empenho de ambas as partes com o desenvolvimento da aviação regional no Estado. “A Infraero conhece cada detalhe e cada desafio das operações aeroportuárias, além de contar com equipes altamente capacitadas, prontas para atuar em qualquer aeroporto do País”, acrescenta o Rodrigo Medeiros.

Infraero – Prestadora de Serviços

Prestes a completar 50 anos, a Infraero atua como braço executor de políticas públicas para a aviação civil, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária. Sua rede é composta, atualmente, por 19 aeroportos, além de dez contratos de gestão e operação junto a Estados e Municípios, incluindo Mossoró.

A Companhia tem presença nacional e expertise consolidada para oferecer serviços de ponta-a-ponta da infraestrutura aeroportuária, ou seja, desde o projeto, passando pela obra de engenharia, manutenção, gestão e a própria operação, além de oferecer treinamento técnico e desenvolvimento de soluções digitais.