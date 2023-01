Aeroporto de Mossoró se junta à lista de mais 9 aeroportos administrados pela Infraero. “Não é apenas um contrato de gestão, mas um projeto que tem como foco promover o desenvolvimento econômico e social de Mossoró e da região”, disse a governadora Fátima Bezerra ao assinar o contrato com a empresa pública. Neste modelo de parceria também já são geridos os seguintes aeroportos: Guarujá, em São Paulo, Juiz de Fora, Ipatinga, Poços de Caldas e Divinópolis, em Minas Gerais, Santo Angelo e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Sorriso, no Mato Grosso e Paulo Afonso, na Bahia.

“Não é apenas um contrato de gestão, mas um projeto que tem como foco promover o desenvolvimento econômico e social de Mossoró e da região”. Assim a governadora Fátima Bezerra definiu o contrato firmado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, com a Infraero, nesta quinta-feira (29).

A partir de agora o Aeroporto de Mossoró Governador Dix-sept Rosado passa a ter gestão e administração de uma empresa pública. O prazo para prestação dos serviços é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 meses.

“O aeroporto não é um equipamento qualquer, muito pelo contrário, o aeroporto é um equipamento fundamental e precioso para o desenvolvimento”, afirmou a chefe do poder executivo estadual.

O aeroporto de Mossoró se junta agora à lista de mais 9 aeroportos administrados pela Infraero neste modelo de parceria: Guarujá, em São Paulo, Juiz de Fora, Ipatinga, Poços de Caldas e Divinópolis, em Minas Gerais, Santo Angelo e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Sorriso, no Mato Grosso e Paulo Afonso, na Bahia.

“O compromisso da Infraero iniciado a zero hora de ontem não se resume apenas na gestão do dia a dia do aeroporto, mas sim, no apoio irrestrito e técnico ao Governo do Estado para o desenvolvimento deste aeroporto”, garantiu o superintendente de Negócios da Infraero, Rodrigo Medeiros.

O projeto de desenvolvimento prevê que o aeroporto se transforme em uma grande área comercial, estratégica para o sistema de aviação civil do país.

“Não estamos somente mudando o gestor do aeroporto, mas alterando a forma de gestão deste importante equipamento, baseando-se em um plano de desenvolvimento que damos partida com essa assinatura de ordem de serviços e com o contrato já celebrado”, explicou o secretário estadual da Infraestrutura, Gustavo Coelho.

O plano inclui a regularização de todas as licenças, a realização de melhorias na infraestrutura e atração de investimentos para a captação de recursos. Todos os planos de gestão e desenvolvimento elaborados pela Infraero serão validados com o Governo do Estado.

A Infraero também se encarregará de tarefas de rotina para seu funcionamento, tais como: fiscalização operacional, vistorias, inspeções, segurança aeroportuária, meio ambiente, comercialização de áreas externas, manutenção preventiva, apoio de TI, entre outras.

A meta é ampliar a capacidade de atendimento do aeroporto com a mudança. Para a secretária estadual de Turismo, Ana Maria Costa, a iniciativa vai auxiliar, ainda, o turismo regional. “O turismo é essa indústria que desenvolve os locais por onde passa e ter mais um aliado no desenvolvimento dessa atividade produtiva”, pontuou a gestora.

Além dos já citados, acompanharam a governadora a secretária Iris Oliveira (SETHAS), os secretários Daniel Cabral (Comunicação), Alexandre Lima (Sedraf), Coronel Araujo (Segurança), a secretária adjunta do Gabinete Civil, Socorro Batista, a diretora do DER, Natécia Nunes, o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do RN, Coronel Luis Monteiro, comandante da Polícia Militar, Coronel Alarico Azevêdo.

Também participaram os deputados estaduais Isolda Dantas e Francisco Medeiros, o deputado federal eleito, Fernando Mineiro, as vereadoras de Mossoró, Marleide Dantas e Larissa Rosado, além de prefeitos e vereadores da região.

Sobre o aeroporto

Hoje o aeroporto tem a capacidade de operar voos regionais e nacionais com aviões de médio porte, como Boeings 737 e Fokkers 100.

A pista tem dois mil metros de extensão, com 30 metros de largura, pátio de estacionamento de aeronaves com 11.250 metros quadrados de área construída.