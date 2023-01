Rádio Difusora de Mossoró será única emissora do RN a cobrir a posse de Lula direto de Brasília. A Difusora será a única emissora do Rio Grande do Norte a transmitir a posse direto da capital federal e durante todo o dia com uma programação especial com o noticiário policial local, com o repórter Pádua Júnior, comentaristas e repórteres políticos que comentarão o momento histórico. O Portal Mossoró Hoje também fará parte da cobertura nos estúdios da Rádio Difusora com a participação do Jornalista Cezar Alves. A programação será transmita pela rádio e pelo canal do Youtube da Difusora a partir das 15h ao vivo com flashes e entrevistas diretamente do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, onde estará acontecendo a solenidade de posse.

A Rádio Difusora de Mossoró (AM 1170) estará presente na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva diretamente de Brasília, neste domingo com uma equipe formada pelos jornalistas Wellington Morais e Dr. Paulo Linhares e do radialista Joãozinho GPS.

Paulo Linhares é diretor da Rádio Difusora de Mossoró (AM 1170) e vencedor do Prêmio Wladimir Herzog de Jornalismo, em 1980, com a reportagem “O mão branca e Interesses do poder”, publicado no jornal Gazeta do Oeste.

Wellington Morais é âncora do programa “Mais Política”, da Difusora e cobriu vários eventos da política estadual e conduziu entrevistas importantes nos últimos anos, inclusive com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Joãozinho GPS conduz um programa de variedades na Difusora, faz cobertura de fatos da política e do cotidiano da cidade e será o primeiro deficiente visual de Mossoró a cobrir uma posse presidencial.

