Comandante Geral do Corpo de Bombeiros dá dicas para evitar afogamento no veraneio. O coronel Luiz Monteiro Júnior conversou com a reportagem do MOSSORÓ HOJE, nesta quinta-feira (29) e passou orientações importantes, principalmente para pais e responsáveis por crianças, para evitar acidentes neste período de férias escolares e veraneio, quando muitas pessoas estão em praias, piscinas e rios; confira!

As férias escolares, juntamente com o período de veraneio, faz com que cresça consideravelmente o número de pessoas em regiões litorâneas, bem como em locais com rios e piscinas.

Diante disto, o coronel Luiz Monteiro Júnior, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, conversou com a reportagem do MOSSORÓ HOJE, nesta quinta-feira (29), e passou orientações importantes, principalmente para pais e responsáveis por crianças, para evitar acidentes envolvendo afogamentos, neste período.

Segundo ele, a prevenção começa por um monitoramento constante dessas crianças. O CBM, bem como Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, orientam que a distância máxima que o responsável pela criança mantenha, seja de um braço. Esta distância evita que a criança seja arrastada por uma corrente de retorno, por exemplo.

Também alerta para as piscinas, onde muitas delas não estão adequadas de forma segura, com ralo anti-sucção, fazendo com que parte de membros e cabelos fiquem presos nessas estruturas, causando afogamento.

Quanto aos jovens e adultos, o Coronel reforça que evite nadar após ingerir bebida alcoólica, bem como tentar atravessar distâncias superiores aos 100m.

Para turistas, a dica é, ao chegar em uma praia ou rio, procurar uma equipe de salvamento e pedir indicações sobre o melhor local para banho. Caso não haja uma equipe disponível, pedir ajuda a um nativo da região, que também poderá indicar uma área mais segura.

Veja as dicas completas no vídeo abaixo: