Jean diz que política de preços da Petrobras será alterada sem traumatizar o mercado financeiro

Por meio de uma publicação no Twitter, o presidente eleito Lula confirmou a indicação de Jean Paul Prates à presidência da Petrobras. Em nota a imprensa, Jean disse: "Recebi hoje a missão de comandar a Petrobras pelos próximos anos. Muito me honra a escolha do Presidente Lula que coloca sobre mim a responsabilidade de conduzir uma empresa que é patrimônio de todos os brasileiros". Jean é o único nome do Rio Grande do Norte indicado para um cargo no alto escalão do futuro governo.

Jean Paul Prates, senador da república, advogado e economista, confirmou sua indicação pelo futuro presidente Lula à presidência da Petrobras. Jean é o único nome do Rio Grande do Norte indicado para um cargo no alto escalão do futuro governo.

Por meio de nota a imprensa, Jean disse: “Recebi hoje a missão de comandar a Petrobras pelos próximos anos. Muito me honra a escolha do Presidente Lula que coloca sobre mim a responsabilidade de conduzir uma empresa que é patrimônio de todos os brasileiros”.

Jean também disse que após a posse do novo governo terá que enfrentar um processo burocrático, estabelecido pela legislação e pelos sistemas de governança da Petrobras, até que ocorra a formalização do meu nome como presidente da companhia.

“Nesta oportunidade, terei a chance de me dirigir ao Conselho da empresa e à sociedade em geral para apresentar de forma detalhada nossos planos para a empresa. (...) Vejo a Petrobras como uma empresa que precisa olhar para o futuro e investir na transição energética para atender às necessidades do país, do planeta e da sociedade, além dos interesses de longo prazo de seus acionistas”, disse ele.

Em uma publicação no Twitter, além de uma foto ao lado do senador, Lula também confirmou a indicação.

“Gostaria de anunciar a indicação do Jean Paul Prates para a presidência da Petrobrás. Advogado, economista e um especialista no setor de energia, para conduzir a empresa para um grande futuro”.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, cuja vaga no senado foi ocupada por Jean quando deixou o cargo para assumir o estado, em 2019, também o parabenizou publicamente, por meio das redes sociais.



“O RN tá muito orgulhoso e feliz com a sua ascensão à presidência de uma das mais importantes estatais do mundo para o desenvolvimento nacional e regional. Com certeza vamos avançar na modernização e reestruturação da Petrobras para uma transição energética justa! Parabéns, @senadorjean!”, escreveu ela.

BIOGRAFIA

Jean Paul Prates tem 54 anos e é advogado e economista. Tem mais de 30 anos de trabalho nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais. Foi membro da assessoria jurídica da Petrobras internacional (Braspetro), no final da década de 80.

No início da década de 90 fundou a primeira consultoria brasileira especializada em petróleo. Em 1997, participou da elaboração da Lei do Petróleo e também foi o redator do Contrato de Concessão oficial brasileiro e do Decreto dos Royalties.

No Rio Grande do Norte, em 2001, iniciou um plano energético para o estado, com fontes renováveis e a revitalização do setor de petróleo. Assumiu em 2007 a Secretaria de Estado de Energia do RN e viabilizou mais de 10 bilhões de investimentos para o estado.

Em 2014, foi eleito suplente da Senadora Fátima Bezerra (PT-RN), assumindo em janeiro de 2019 a cadeira de senador após a eleição de Fátima para o governo do estado. Durante seu mandato, Prates foi autor e relator de importantes marcos legais envolvendo a transição energética e práticas sustentáveis, combustíveis, educação digital, mobilidade urbana e infraestrutura ferroviária.

NOTA À IMPRENSA

Recebi hoje a missão de comandar a Petrobras pelos próximos anos. Muito me honra a escolha do Presidente Lula que coloca sobre mim a responsabilidade de conduzir uma empresa que é patrimônio de todos os brasileiros.

Após a posse do novo governo teremos pela frente um processo burocrático, estabelecido pela legislação e pelos sistemas de governança da Petrobras, até que ocorra a formalização do meu nome como presidente da companhia. Nesta oportunidade, terei a chance de me dirigir ao Conselho da empresa e à sociedade em geral para apresentar de forma detalhada nossos planos para a empresa.

A Petrobras é uma empresa forte, um exemplo internacional de capacidade técnica, engenho e determinação. É uma companhia que existe como empresa de economia mista, que alia capitais privados e estatais, e precisa conciliar essa natureza ao seu papel estruturante na economia brasileira. “Vejo a Petrobras como uma empresa que precisa olhar para o futuro e investir na transição energética para atender às necessidades do país, do planeta e da sociedade, além dos interesses de longo prazo de seus acionistas”.

Esse olhar para o futuro foi a principal demanda colocada pessoalmente a mim pelo Presidente Lula, que acredita que a empresa deve permanecer como uma referência de mercado, tecnologia, governança e responsabilidade social.

Brasília , 30 de dezembro de 2022.

Jean Paul Prates





FIERN EMITE NOTA PARABENIZANDO JEAN PAUL PRATES

NOTA – FIERN se congratula com o Senador Jean Paul Prates pelo anúncio de seu nome para a Petrobras

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) se congratula com o Senador da bancada do RN, Jean Paul Prates, pelo anúncio da escolha do seu nome para a presidência da maior empresa estatal brasileira, a Petrobras.

Parceiro da indústria potiguar, Jean Paul é atualmente um dos maiores defensores do ramo das energias no país, sendo um dos principais baluartes das energias renováveis. A escolha do seu nome engrandece o Rio Grande do Norte, terra que adotou para viver desde 2005, e lança excelentes perspectivas nas relações entre a Petrobras e o nosso estado para os próximos anos. Traz ainda a expectativa de um maior olhar da estatal sobre a transição energética e o potencial off-shore brasileiro, com destaque para o nosso estado, que detém o maior potencial energético dessa área.

A indicação de Jean Paul Prates tem respaldo em quase 38 anos de experiência assessorando empreendimentos público-privados nas áreas de petróleo, gás, biocombustíveis e energia renovável no Brasil e na sua formação: advogado e economista, com mestrado em Planejamento Energético e Gestão Ambiental (Universidade da Pensilvânia) e em Petróleo e Gás e em Economia de Petróleo e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo.

Fazemos votos que a sua condução à frente da Petrobras permita acelerar o andamento das ações governamentais e executivas necessárias à consolidação efetiva do protagonismo brasileiro como um dos principais produtores mundiais de energias renováveis. O Sistema FIERN se coloca à disposição para contribuir com sua missão, sempre que requisitado.

Amaro Sales

Presidente da FIERN