Incra entrega novos Títulos de Domínio de Terras a mais 222 famílias da Maisa. A entrega dos documentos ocorreu nesta quinta-feira (29), no ginásio da Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira, localizado na agrovila Paulo Freire. Desde outubro de 2022, servidores e colaboradores do Incra/RN vêm desenvolvendo mutirões para atender as demandas da comunidade, até chegar à titulação. Ao todo, já foram emitidos 550 títulos definitivos aos agricultores e agricultoras da região.

Agricultores residentes no assentamento Maisa, no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a 288 quilômetros da capital, Natal, receberam os Títulos de Domínio (TD) de seus lotes.

A entrega dos 222 documentos ocorreu nesta quinta-feira (29), no ginásio da Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira, localizado na agrovila Paulo Freire.

A Maisa é a maior área de reforma agrária do estado, com 1.122 famílias e dez agrovilas. Desde outubro de 2022, servidores e colaboradores do Incra/RN vêm desenvolvendo mutirões para atender as demandas da comunidade, até chegar à titulação.

Ao todo, já foram emitidos 550 títulos definitivos, como comenta a superintendente substituta da autarquia, Leilianne D'Ávila. "Estamos muito satisfeitos com a agilidade dos nossos serviços, em pouco tempo conseguimos emitir os documentos para quase metade das famílias. É muito bom ver a alegria de cada um com essa conquista tão importante para o agricultor assentado", disse a gestora.

As famílias que vivem na região produzem, entre outras culturas, acerola, caju, melão e banana e possuem, também, criação de bovinos e galinhas.