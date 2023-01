Mossoró Rural: Curso técnico em Agronegócio está com inscrições abertas até 19 de janeiro

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), informa que segue em aberto o período de inscrições para curso técnico em Agronegócio. Trata-se de uma formação ofertada numa parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).



O curso tem o objetivo formar profissionais habilitados na execução de ações de gestão e de operação no conjunto da cadeia produtiva do Agronegócio. Produtores rurais, familiares e colaboradores podem participar da qualificação.



Essa é a primeira turma em Agronegócio. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de janeiro de 2023, por meio do site: http://etec.senar.org.br/



O curso tem duração de dois anos, sendo ofertado na modalidade ensino a distância – 80% on-line e 20% presencial. As aulas serão ministradas aos sábados, na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), com início previsto para o dia 8 de março de 2023.