Audiências públicas discutem implantação de complexos eólicos no RN

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Idema promoverá duas audiências públicas na temática de energias renováveis, neste mês de janeiro. A primeira acontecerá no dia 11, quando será apresentado e discutido o EIA/RIMA, referente à viabilidade ambiental para implantação do Complexo Eólico Fazenda São Pedro, composto pelas centrais eólicas denominadas de Fazenda São Pedro 1,2,3,4 e 5, com 240 MW de potência total, em uma área de 93,04ha, localizado no município de Galinhos, através do processo nº2022-174590/TEC/LP-0004, de interesse da empresa São Pedro Geradora de Energia SPE LTDA.



A próxima audiência, também sobre energia eólica, está prevista para o dia 18, referente à viabilidade ambiental para implantação do Complexo Eólico Pedra Lavrada, composto por 372 aerogeradores distribuídos em 27 parques eólicos: Ventos de São Cleofas 01 a 21 com 14 aerogeradores cada, e Ventos de São Cleofas 22 a 27 com 13 aerogeradores cada, com potência total prevista de 1.562,4 MW, em área de 1.599,31 hectares, nos municípios de pedra Lavrada/PB, Nova Palmeira/PB, Picuí/PB, Frei Martinho/PB, Currais Novos/RN, Acarí/RN, Parelhas/RN e Carnaúba dos Dantas/RN, através do processo nº 2021-164419/TEC/LP-0109, de interesse da empresa Ventos de São Cleofas Energias Renováveis S.A.



Os eventos têm por finalidade expor aos interessados o conteúdo do estudo ambiental, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito dos estudos ambientais, conforme Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama Nº 01/86 e 09/87, bem como da Resolução Conama Nº 494/2020.