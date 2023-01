Guarda Municipal recupera quase 30 veículos e atende mais de 5 mil ocorrências em 2022

O balanço de 2022 detalha ainda os bairros com maior incidência. O bairro Centro foi o mais atendido: 1.972 chamadas. Em seguida aparece o bairro Bom Jardim, na zona central, com 299 atendimentos, e o bairro Alto da Conceição, com 222 chamadas. Os dados são referentes às ocorrências entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022.