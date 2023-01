Campanha "Janeiro Branco" será lançada na volta do "Viva Rio Branco" no próximo domingo

O “Janeiro Branco” tem como objetivo chamar atenção sobre a saúde emocional das pessoas, incentivando seu cuidado com ações de promoção e prevenção. A campanha será lançada no próximo domingo (8) na primeira edição de 2023 do projeto "Viva Rio Branco". O lançamento ocorrerá a partir das 17 horas.

Em 2023, a campanha completa 10 anos de mobilização nacional e terá como tema “2023 – O ano do equilíbrio”. O mês de janeiro foi escolhido por trazer a representação do momento em que as pessoas fazem reflexões sobre a vida, planos para serem realizados, nas metas de vida e proporcionar também a possibilidade de estar atento ao autocuidado.

“O ‘Janeiro Branco’ faz parte do calendário de ações da Secretaria Municipal de Saúde. Este ano teremos o ano do equilíbrio e com base nisso nós articulamos ações de saúde mental com atividade física e por isso pensamos na ideia de fazer no 'Viva Rio Branco', entendendo que saúde mental inclui saúde física como um todo”, disse a psicóloga Kadja Diniz.

A profissional destaca que a Atenção Especializada e Básica do município estará com atividades durante todo o mês. “Os equipamentos da Atenção Básica e Especializada estarão estimulando as pessoas em rodas de conversa, sala de espera chamando a atenção para o cuidado da saúde mental”.