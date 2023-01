Chuvas aceleram surgimento de buracos em rua principal do Sumaré

A chegada do período chuvoso traz preocupação para os comerciantes e moradores da Rua Manoel Amâncio Rebouças Neto, no Alto do Sumaré, zona leste de Mossoró. Nos últimos 10 anos, a via se transformou na mais movimentada de todo o bairro por ser uma das suas entradas. Situada no bairro que mais cresceu em Mossoró no espaço de uma década devido à expansão imobiliária motivada pelo programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", a rua está com cerca de 10 buracos ao longo de sua extensão de pouco mais de um quilômetro.

A buraqueira atrapalha quem trafega pela via e incomoda os motoristas que reclamam de estragos no sistema de suspensão dos seus veículos. Os danos podem ser mais graves quando há ocorrência de acidentes, geralmente envolvendo motociclistas e entregadores de comida de aplicativo.

Segundo a comerciante Walquíria Gomes que trabalha em um comércio de produtos e ração para pets bem em frente ao uma enorme cratera, há poucos dias um homem sofreu um acidente ao tentar desviar a moto que conduzia do buraco no cruzamento da Rua Manoel Amâncio Rebouças Neto com a Rua João Barbosa de Lira. "A situação é de perigo. Já vi um homem de moto cair por causa desse buraco em frente aqui a nossa loja. Acho que esse buraco vai ficar maior com as chuvas e mais acidentes podem acontecer se nada for feito pela prefeitura", disse Walquíria.

As chuvas aceleram o processo de desprendimento dos paralelepípedos. A Prefeitura mesmo tendo realizado várias obras de pavimentação no bairro, incluindo a primeira rua inteiramente calçada com sistema de intertravado, ainda não promoveu a aguardada operação tapa-buraco na via, justamente a que apresenta maior volume de tráfego de veículos, onde vários estabelecimentos foram abertos. A expectativa para 2023 é grande em relação à inclusão da rua no programa "Mais Asfalto", da Prefeitura.