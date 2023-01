Polícia Militar renova laudo técnico do Nogueirão para a temporada 2023

A vistoria e consequente renovação do laudo que garante o equipamento aberto por mais um ano, no que compete à Polícia Militar, é fruto do trabalho da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), órgão ligado à Prefeitura de Mossoró. Com a aprovação da PM, o Nogueirão está liberado para uso nas diversas atividades que o equipamento sediar em 2023. O estádio só voltará a ser vistoriado em março pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Conselho Regional de Engenharia (CREA), quando acaba a validade dos laudos atuais desses órgãos.

Além de competições amadoras, como a fase final do Circuito Esportivo Mossoroense (CEM), o Nogueirão irá sediar este ano as disputas do Campeonato Potiguar da primeira e da segunda divisão, bem como o Campeonato Brasileiro da Série D, que tem o Potiguar como representante local.