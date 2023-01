Banco de Leite de Mossoró lança campanha de doação durante o veraneio em Tibau

O Banco de Leite Humano de Mossoró realiza durante todo o mês de janeiro a ação “Banco de Leite Verão”, voltada para fazer a coleta de leite materno das doadoras que passam o veraneio em Tibau.

Em parceria com o programa "Bombeiro Amigo do Peito" do CBM-RN, a ação tem como objetivo manter a doação de leite durante esse período do ano quando as doações diminuem.

“Sempre nessa época do ano nós temos um déficit nas doações devido a algumas mães que vão veranear e deixam de doar leite, então decidimos fazer essa coleta em Tibau, aproveitando a parceria do Bombeiro Amigo do Peito, para dessa forma manter as doações”, disse Edilene Torquato Coordenadora de Aleitamento Materno.

De acordo com Edilene, a coleta acontece toda terça-feira sempre no horário da manhã. Uma equipe do programa Bombeiro Amigo do Peito vai até a residência cadastrada pela doadora e realiza a coleta.



“Identificamos que no nosso grupo de mães doadoras, três estão em Tibau nesse período do ano, e elas são grandes doadoras do bando de leite, então essa foi a forma que encontramos de manter essa doação constante e facilitar a vida da doadora promovendo o aleitamento materno seguro. Começamos a fazer a rota nesta terça-feira e pedimos as nutrízes que estão em Tibau, as já cadastradas e as que ainda não são doadoras a contribuir com as doações”, ressalta.

Edilene explica que o leite materno é de grande importância para o desenvolvimento de bebês, mas algumas mulheres têm dificuldades com a produção de leite, principalmente em casos prematuros, e dependem da solidariedade de outras mães.

As mães que tiverem interesse em participar do “Banco de Leite Verão”, podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano do Hospital Maternidade Almeida Castro (HMAC), através do telefone (84) 33153471 fazer o cadastro e realizar a doação na residências em Tibau.