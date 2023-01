Investimento de mais de R$ 5 milhões, garante pavimentação de ruas no Américo Simonetti

"Nós estamos realizando mais uma entrega. Aqui, nos Três Vinténs e toda região, a prefeitura pavimentou 16 ruas com um investimento de mais de R$ 5,5 milhões. Obras que proporcionam dignidade às famílias que aqui vivem, acessibilidade e segurança. É uma série de melhorias. Todo esse trabalho de infraestrutura que está sendo feito desde o ano passado, nós estamos em fase de finalização e a gente vê a felicidade da população que recebe os investimentos do poder público", destacou o prefeito Allyson Bezerra durante visita às ruas pavimentadas.

A Prefeitura de Mossoró, entregou nessa semana, obras de calçamento de 16 ruas no bairro Monsenhor Américo Simonetti, antigo Três Vinténs. As ruas com pavimentação a paralelepípedo ofertam agora qualidade de vida à população. Segundo Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, o investimento total ultrapassa 5 milhões de reais.

"Nós estamos tirando as pessoas da lama e da poeira. Agora as ruas contam com pavimentação. São mais de 4.000 metros de extensão. Mais de 40.000 metros quadrados de pavimentação. Um investimento grande do Município, trazendo conforto e dignidade para a população", detalhou o titular da pasta, Rodrigo Lima.

As obras de pavimentação no conjunto são importantes investimentos realizados pela gestão pública municipal. É mais acessibilidade, segurança, mobilidade urbana, dignidade e qualidade de vida para os moradores que esperavam o calçamento há muitos anos.

"Todo esse trabalho de infraestrutura que está sendo feito desde o ano passado, nós estamos em fase de finalização e a gente vê a felicidade da população que recebe os investimentos do poder público", destacou o prefeito Allyson Bezerra durante visita às ruas pavimentadas, na manhã de terça-feira (3).