Defesa Civil alerta população sobre medidas preventivas para evitar alagamentos

Com a aproximação do período chuvoso, a Defesa Civil reforça à população sobre a necessidade de realizar o descarte correto do lixo, pois além de deixar a cidade limpa, evita grandes transtornos, como alagamentos e inundações. As equipes seguem em alerta visitando áreas historicamente críticas, observando o comportamento e eficiência da rede de drenagem, após serviços da Prefeitura de Mossoró.



Mossoró registrou chuvas isoladas na segunda-feira (2) e terça-feira (3). Em acompanhamento preventivo, a Defesa Civil observou lixo jogado de forma irregular sendo levado pela correnteza em direção a córregos e galerias. Mesmo com reforço da limpeza urbana, intensificada pela Prefeitura de Mossoró, a Defesa Civil evidencia o descarte correto como medida fundamental para evitar a obstrução da rede de drenagem.

Os agentes em Defesa Civil seguem acompanhando o cenário climático e previsões para Mossoró. O trabalho preventivo da Prefeitura de Mossoró, na desobstrução das galerias, córregos e bocas de lobo, realizado em várias regiões da cidade, está sendo essencial para o escoamento rápido da água, evitando transtornos. A ajuda da população, na promoção do descarte correto do lixo, é extremamente importante para a eficiência do escoamento das águas.



“A Prefeitura de Mossoró está fazendo a sua parte, realizando a manutenção da rede de drenagem, com a limpeza desses locais. Agora, é essencial que a população ajude a manter a cidade limpa. Faça sempre o descarte de forma correta, não jogue lixo na rua, evite colocar o lixo próximo a galerias, bocas de lobo ou córregos. Em caso de alagamentos, acione a Defesa Civil”, recomenda Weydson Mariano, coordenador do Departamento de Monitoramento, Alertas e Desastres da Defesa Civil.

A Defesa Civil informa que o órgão continua monitorando os pontos de risco da cidade e que permanece à disposição da população. As equipes podem ser acionadas por meio do Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS), através do número 199.