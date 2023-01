Veja como pagar o IPTU no Pix e com desconto de 25% em Mossoró

A novidade este ano é que é possível efetuar o pagamento via PIX. O contribuinte que escolher pagar o IPTU de 2023 em quota única tem até o dia 28 de fevereiro para fazer o pagamento. Além do pagamento em quota única, o contribuinte também terá desconto se optar pelo parcelamento em oito vezes, com vencimento até 29 de setembro de 2023. Para ter direito ao desconto é importante que o contribuinte não tenha débito no âmbito da secretaria.

A Prefeitura de Mossoró está oferecendo desconto de 25% para os contribuintes que efetuarem o pagamento total do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). A novidade este ano é que é possível efetuar o pagamento via PIX, através do QR code que já vem no boleto.



O contribuinte que escolher pagar o IPTU de 2023 em quota única tem até o dia 28 de fevereiro para fazer o pagamento.



Além do pagamento em quota única, o contribuinte também terá desconto se optar pelo parcelamento em oito vezes, com vencimento até 29 de setembro de 2023.

"O boleto já está disponível no site da prefeitura, ou pelo portal do contribuinte ou área restrita. Os correios iniciam nos próximos dias a distribuição. Qualquer duvida sobre o IPTU o contribuinte pode entrar em contato com a secretaria, temos vários canais de diálogo , wastsapp (84) 9 9655 5365, e-mail, ou presencialmente", explicou Ivo Franklin, secretario da Fazenda.



Para ter direito ao desconto é importante que o contribuinte não tenha débito no âmbito da secretaria.

Confira o calendário do IPTU 2023

Quota única – 28/02/2023

2˚ Quota – 31/03/2023

3˚ Quota- 28/04/2023

4˚ Quota- 31/05/2023

5˚ Quota – 30/06/2023

6˚ Quota – 31/07/2023

7˚ Quota – 31/08/2023

8˚ Quota- 29/09/2023