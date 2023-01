"Agora a gente tem como dançar”. diz Lourdes sobre a revitalização do CRAS das Barrocas

Acompanhado da primeira dama Cinthia Raquel Pinheiro, o Secretário Rodrigo Lima, da Infraestrutura, e Evanice Fernandes, da Assistência Social, o prefeito Allyson Bezerra entregou a estrutura totalmente revitalizada nesta sexta-feira, 6. “É um equipamento que agora passa a funcionar com toda a sua estrutura adequada, um equipamento que, quando assumimos a Prefeitura, tinha sérios problemas de infiltrações, de piso, iluminação, nas paredes, agora a comunidade recebe essa estrutura com todas as melhorias. A população está feliz, satisfeita e esse é o nosso principal compromisso e objetivo”, pontuou Allyson Bezerra.

A Prefeitura de Mossoró realizou na tarde desta sexta-feira (6) a entrega das novas instalações do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Barrocas, equipamento que foi completamente revitalizado e agora oferece condições dignas aos usuários e servidores, permitindo ainda a ampliação das atividades disponibilizadas no espaço.

A reforma foi celebrada pela aposentada Marilene Alves. Ela integra o grupo de idosos e faz questão de participar de todas as atividades promovidas pelo CRAS. “Eu fiquei encantada. Ficou uma reforma nota 10. Aqui era acabado, a gente entrava e fazia até vergonha, mas hoje eu me sinto em um paraíso. As meninas aqui atendem bem, a diretora é 10”, disse.

“Está tudo bonito, maravilhoso, do jeito que a gente queria. Não está faltando mais nada. Fiquei muito feliz, porque antes aqui estava péssimo, agora a gente tem como dançar, se divertir”, acrescentou a também aposentada e integrante do grupo de idosos, Maria de Lourdes, 64 anos.





A diretora do CRAS Barrocas, Mônica Nayara, também comemorou a entrega das novas instalações do equipamento. “Com a reforma a gente consegue atender o público de uma maneira bem mais eficaz, porque foram muitas realizações alcançadas e tudo isso com certeza vai trazer vários benefícios para o serviço e para a população”, enfatizou.

O Centro de Referência da Assistência Social do bairro Barrocas oferece diversas atividades a grupos de mulheres, idosos, crianças, a partir de uma equipe multiprofissional formada por 15 pessoas. Com a revitalização, o espaço recebeu melhorias como revisão da cobertura e esquadrias; substituição de portas e janelas; revisão elétrica e hidráulica; substituição de todas as lâmpadas por luminárias em LED; limpeza da caixa d’água; pintura completa; revitalização do campo de futebol, acessibilidade, entre outros serviços.

“É sempre uma alegria, uma satisfação muito grande entregar um equipamento completamente revitalizado, que recebeu uma manutenção ampla. A cobertura foi toda revitalizada, foram executados serviços de pinturas, também na parte elétrica, hidráulica, revitalizamos o minicampo, a parte externa, calçada, realizamos obras de acessibilidade, para garantir mais conforto, mais qualidade, mais dignidade para a população”, frisou o secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima.





A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Evanice Fernandes, lembrou que a assinatura da Ordem de Serviço para a reforma do CRAS foi um dos seus primeiros atos à frente da pasta. “Hoje é uma alegria enorme está aqui. O espaço ficou lindo, muito bem equipado, e com certeza vai atingir o seu objetivo, de atender bem a comunidade”, pontuou, destacando também que a unidade terá o atendimento referente ao Cadastro Único ampliado para o horário da tarde.

O prefeito Allyson Bezerra, presente à solenidade de entrega das novas instalações do CRAS, lembrou que este é o terceiro Centro de Referência da Assistência Social entregue revitalizado pela gestão municipal ao longo dos últimos meses.

“É um equipamento que agora passa a funcionar com toda a sua estrutura adequada, um equipamento que, quando assumimos a Prefeitura, tinha sérios problemas de infiltrações, de piso, iluminação, nas paredes, agora a comunidade recebe essa estrutura com todas as melhorias. A população está feliz, satisfeita e esse é o nosso principal compromisso e objetivo”, pontuou Allyson Bezerra.

Além do CRAS do bairro Barrocas, também foram reformados os Centros de Referência da Assistência Social do Alto de São Manoel e do Santo Antônio.