Agora são sete mulheres no secretariado do prefeito Allyson Bezerra

O prefeito Allyson Bezerra pretende oficializar a reforma administrativa no início desta semana, com mudanças no primeiro escalão da gestão em pelo menos 9 secretarias municipais.

Com as mudanças anunciadas nas últimas semanas, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, ampliou a participação de mulheres à frente do secretariado da Prefeitura de Mossoró.

A Prefeitura saltou de cinco para sete mulheres como titulares de secretarias. A professora e servidora da UERN Hubeônia Alencar segue na Secretaria de Educação; Morgana Dantas, na Saúde e Janaína Holanda, na Ouvidoria Geral do Município.

Carolyne Souza, que atuava como secretária de Governo passa a ser secretária de Administração.



Chegam para somar como secretárias da gestão do prefeito Allyson: a jornalista Larissa Maciel, que assume a Secretaria de Esporte e Juventude.

A servidora da UERN Tatiane Paula ficará à frente da Secretaria de Finanças e a jornalista Valéria Lima assume a Secretaria de Comunicação.



“Temos uma equipe técnica e preparada, que agora recebe novos membros que vêm somar ao nosso secretariado. E é com essa equipe, junto aos nossos servidores, que continuaremos avançando no trabalho para o povo de Mossoró”, afirmou o gestor Allyson Bezerra.