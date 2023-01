“Janeiro Branco”: campanha de conscientização à saúde mental é lançada em Mossoró

O lançamento da campanha aconteceu na Praça dos Patins. A campanha "Janeiro Branco" visa conscientizar e sensibilizar a população quanto aos cuidados com a saúde mental. Nesta edição, a mobilização tem como tema "2023 - O Ano do Equilíbrio". “Janeiro Branco é branco para que possamos ter ideia de espaço de autoconhecimento, autocuidado e saúde mental. Vamos falar sobre saúde e o que fazer para não adoecer. Neste domingo, aproveitamos a volta do projeto 'Viva Rio Branco', onde se juntam muitas pessoas, para mostrar o 'Janeiro Branco' às pessoas, pois nós queremos que esse seja o ano do equilíbrio”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Neste domingo (8), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Prefeitura de Mossoró, realizou o lançamento da campanha "Janeiro Branco". O evento aconteceu durante a programação de retomada das atividades do projeto "Viva Rio Branco", no Corredor Cultural e contou com ampla programação.

O lançamento da campanha aconteceu na Praça dos Patins. A campanha "Janeiro Branco" visa conscientizar e sensibilizar a população quanto aos cuidados com a saúde mental. Nesta edição, a mobilização tem como tema "2023 - O Ano do Equilíbrio".

“Janeiro Branco é branco para que possamos ter ideia de espaço de autoconhecimento, autocuidado e saúde mental. Vamos falar sobre saúde e o que fazer para não adoecer. Neste domingo, aproveitamos a volta do projeto 'Viva Rio Branco', onde se juntam muitas pessoas, para mostrar o 'Janeiro Branco' às pessoas, pois nós queremos que esse seja o ano do equilíbrio”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

O ato realizado na programação do projeto "Viva Rio Branco" enaltece a importância das práticas esportivas e o lazer como ferramentas de promoção de saúde e bem-estar. “A campanha já tem dez anos que é realizada e vem crescendo. Nós queremos desenvolver o cuidado da saúde mental como uma prática do dia a dia nas pessoas, o desenvolvimento de uma cultura. Aqui neste espaço, no 'Viva Rio Branco', foi pensando justamente porque aqui se cuida da saúde física e consequentemente mental. Não devemos separar a saúde física da saúde mental”, explicou a psicóloga Kadja Diniz.

Na oportunidade, uma série de serviços de saúde e orientações foram fornecidas ao público participante. “Todos os anos trabalhamos a temática do 'Janeiro Branco'. Em 2023, buscamos abordar o tema do equilíbrio no cuidado mental e físico. Então, aqui no projeto temos a oportunidade de aliar isso com as atividades de dança, caminhada, pois é através disso que equilibramos o corpo e mente”, frisou Egislandia Oliveira, diretora especializada em Saúde do município.

No palco do lançamento da campanha em Mossoró, a tradicional aula de dança na Praça dos Patins movimentou mossoroenses de todas as idades.“A atividade física salvou a minha vida. Eu perdi 13 quilos depois que comecei a praticar exercícios físicos. Mudou completamente a minha vida, melhorou minha autoestima, saúde mental. Esse projeto é maravilhoso e a gente se balança para balançar os nossos problemas,” revelou Ruth Araújo, promotora de vendas.

Em Mossoró, outras ações serão desenvolvidas ao longo do mês nos diversos equipamentos que integram a rede municipal de saúde. “Todos os equipamentos que cuidam da saúde mental como CAPS, Hospital Milton Marques e ainda a UPA do Santo Antônio participam durante todo o mês de oficinas, palestras, orientando às pessoas a como fazer tarefas no dia a dia que possam facilitar a sua vida e ajudar a não desenvolver doenças na saúde mental”, concluiu Morgana Dantas.