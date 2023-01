16 bairros de Mossoró estão com abastecimento de água reduzido nesta segunda-feira, 09

Os bairros são: Sumaré, Liberdade I e II, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Abolição III e IV, parte de Nova Betânia e Santa Delmira. De acordo com a Caern, O trabalho de manutenção no conjunto moto bomba do sistema adutor Jerônimo Rosado, deve ser concluído até a manhã desta terça-feira (10) e o abastecimento deve ser normalizado num prazo de até 72 horas após a retomada do sistema.