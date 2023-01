Nogueirão está apto a receber público no Campeonato Potiguar temporada 2023

O Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, entra em mais uma temporada de portões abertos, apto a receber jogos e público para os mais diversos eventos que o equipamento for definido como sede em 2023. Com a renovação do laudo da Polícia Militar, no fim do ano passado, o estádio continua sendo a principal praça de esportes de Mossoró e região.

É, também, um dos três estádios do Rio Grande do Norte, com aval da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), credenciados para receber público durante os jogos do Campeonato Potiguar de futebol, que se inicia nesta terça-feira (10).

A constatação se deu através de nota publicada pela própria entidade gestora do futebol potiguar nesta segunda-feira (9), que revelou as condições dos equipamentos indicados para sediarem as disputas da competição, baseada nos laudos técnicos dos órgãos fiscalizadores.

Além do Nogueirão, apenas a Arena das Dunas e o Estádio Maria Lamas Farache (Frasqueirão), ambos localizados em Natal, capital potiguar, possuem todos os documentos exigidos para amplo funcionamento. Outros quatro, indicados para receber jogos, possuem pendências que impedem a presença de público durante os jogos.

A nova fase vivida pelo estádio mossoroense começou em março de 2021, quando a atual gestão municipal assumiu as rédeas administrativas do equipamento ao promover a sua municipalização. Até então, o Nogueirão vivia sob constantes interdições definidas pela Justiça, em face da precariedade de suas condições estruturais.

Com a municipalização, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), e com apoio de outras pastas municipais, vem cumprindo à risca compromissos assumidos junto ao Ministério Público, Justiça e órgãos fiscalizadores, melhorando sua estrutura e possibilitando o uso seguro por parte de atletas, dirigentes, imprensa e público, durante os eventos ali realizados. Com isso, os laudos técnicos têm sido renovados anualmente, sem quaisquer problemas, pondo fim a décadas de interdições que prejudicavam o desporto local.

Neste momento, estão válidos os laudos de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Regional de Engenharia (CREA) e Vigilância Sanitária.

O Campeonato Potiguar começa nesta terça-feira (10) com um jogo isolado, entre ABC e Força e Luz, às 19h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal. A complementação da rodada acontece na quarta-feira (11) e terá o representante mossoroense. O Potiguar joga no Frasqueirão, às 15h, contra o Santa Cruz.

O primeiro jogo da temporada no Nogueirão, em Mossoró, acontece no próximo domingo (15), às 17h, quando o Potiguar recebe o Alecrim, de Natal.