Secretaria Municipal de Agricultura orienta produtores na solicitação da “Tarifa Verde”

A média no abatimento do custo pode chegar a 73% caso o agricultor faça a irrigação no período das 21h30 às 6h. Isso é significante, pois normalmente o custo com energia elétrica varia entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00”, destacou Raniere Barbosa.

Muitos produtores de Mossoró que trabalham com irrigação na agricultura estão obtendo abatimento nos custos com energia elétrica a partir dos benefícios da modalidade “Tarifa Verde”. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) auxilia os produtores nas solicitações e acompanhamentos dos processos junto aos órgãos responsáveis pela concessão.

A modalidade é caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, conforme as horas de utilização do dia. A concessão é dada ao agricultor a partir da solicitação aos órgãos competentes, como a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiental (Idema) e o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN). Todo o processo recebe orientação e acompanhamento de técnicos da Seadru e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“‘Tarifa Verde’ é um benefício social convertido para os irrigantes que utilizam a água na agricultura. São recursos do governo federal repassados para as companhias de energia. Aqui, quem faz todo o processo é a Cosern. Para ter acesso é necessário o agricultor ter a outorga de uso da água concedida pelo Igarn. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Agricultura auxilia aos agricultores”, explicou Raniere Barbosa, gerente de Desenvolvimento Rural do município.

A economia no custo com energia elétrica pode ultrapassar 70%.