Gestão da Ufersa articula parcerias e intercâmbio com instituições de Israel

Uma equipe da gestão da Universidade Federal Rural do Semi-Árido está em missão oficial em Tel Aviv, onde foi recebida pela assessoria da Embaixada do Brasil em Israel, para uma agenda de visitas técnicas, reuniões oficiais e discussão de Termos de Cooperação Técnica e intercâmbio entre a Ufersa e instituições de ensino e pesquisa do pais visitado.



A comitiva da UFERSA é formada pela reitora, professora Ludimilla Oliveira, a chefe de Gabinete, Cláudia Muniz, e pelo professor Glauber Nunes, pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação. Na chegada, foram recebidos pelo então embaixador do Brasil em Israel, Gerson Menandro, seguindo para uma apresentação do Estado de Israel e as relações diplomáticas entre os dois países.



A reitora Ludimilla Oliveira explica que a iniciativa faz parte do Plano de Gestão e já vem sendo planejada há quase dois anos. Segundo ela, a agenda bilateral é protocolada pelo Ministério das Relações Exteriores a partir da Embaixada israelense no Brasil. Uma das primeiras atividades da equipe foi uma visita a o The Hebrew Of Jerusalem em Rohvot.





A conferência teve a apresentação da professora Yael Herman, vice-diretora de Internacionalização da universidade israelense. Posteriormente o pesquisador Dr. Yair Mau apresentou seu trabalho de pesquisa com salinização de solo. Na terceira parte, o professor Glauber Nunes apresentou o portfólio de pesquisa da Ufersa aos israelenses. A pesquisadora Luiza Knitell apresentou sua pesquisa com fixação de carbono no solo e tratamento de água.



Após as apresentações foi discutida a possibilidade de parceria entre as universidades. Um termo foi encaminhado para apreciação da Universidade Hebraica, uma das mais antigas em pesquisas agrárias.



A comitiva brasileira visitou o Arava Research and Develpment Center, na região do Deserto do Neveg, onde conheceu as instalações e experimentos, e trocaram expertises de pesquisas. O diretor do Arava, Aylon Gadiel, apresentou as pesquisas realizadas nas condições desérticas e a equipe da Ufersa apresentou as pesquisas realizadas na universidade. Foi realizada uma visita no setor produtivo para ver a criação de peixes ornamentais e camarão modificado pela técnica CRISPR de edição genica. Finalizando a sessão, foi apresentado o termo de parceria pela Ufersa e encaminhado um potencial acordo para intercâmbio docentes e discentes de graduação e pós-graduação em Israel. Na proposta, a Ufersa apoiará o estágio de dois alunos dos cursos de graduação por ano.



A reitora da Ufersa, professora Ludimilla Oliveira, destacou a importância da missão em Israel e o potencial de intercâmbio entre a instituição e as instituições israelenses que possuem temas de pesquisa similares. “A nossa universidade foi muito bem recepcionada, por sinal, trabalhamos com o que eles trabalham. Posso dizer que a internacionalização da Ufersa começa aqui. Não adianta ser uma universidade de Semiárido sem ter uma parceria com o lugar que melhor entende e trabalha com sustentabilidade de Semiárido a longo prazo”, defende a reitora.