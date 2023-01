Mais de 100 pacientes estão inscritos para triagem da Operação Sorriso

Entre os dias 16 e 21 deste mês, Mossoró receberá mais uma edição da "Operação Sorriso", que atende crianças, adolescentes e adultos nascidos com fissura labiopalatal e labiopalatina de forma gratuita. Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aponta que 110 pacientes estão inscritos para participarem da triagem na próxima segunda-feira.



O procedimento ocorrerá no Centro Especializado de Reabilitação (CER), localizado à rua Francisco Pascoal, bairro Santo Antônio. Mais de 60 voluntários participarão desta sexta edição. A triagem é feita por uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos, pediatras, cardiologista, cirurgiões plásticos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, e etc.



“Já estamos com mais de 100 pacientes inscritos para participarem da triagem na segunda-feira, então saberemos as pessoas que serão operadas. As salas estão sendo organizadas para que ao longo da semana todos os pacientes passem por seus procedimentos cirúrgicos para que cada um consiga ter uma melhor autoestima, melhorando sua forma de falar”, disse a secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas.



As cirurgias serão realizadas no Hospital Wilson Rosado, de 18 a 21 deste mês. “Esperamos operar pelo menos 50 pessoas, mas nada impede que o número seja bem maior do que isso”, informou a titular da SMS. Há três telefones para contato: a Secretaria de Saúde disponibiliza o contato da Central de Regulação para os interessados no procedimento cirúrgico sanarem as dúvidas. O contato é o 9 9655 6801. Há ainda os contatos 3318 9026 (Hospital Wilson Rosado) e 9 8751 4776 (Ályda Mendes), voluntária da "Operação Sorriso".



“Qualquer pessoa que tenha algum problema na cavidade oral poderá participar desse momento de triagem para ver se é um dos pacientes eleitos para realizar o procedimento através da 'Operação Sorriso' aqui em Mossoró”, finalizou Morgana.