SESAP diz que RN precisa de doação de leite materno com urgência

Com a chegada do verão, o estoque dos bancos de leite do RN está em níveis críticos. Bombeiros recolherão as doações em Tibau neste verão.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP), convoca as mulheres aptas para doação de leite materno, após anunciar que os estoques na maioria das unidades estão baixos. Em níveis críticos em plena temporada do verão e das férias escolares, a preocupação aumentou, uma vez que, o déficit acaba prejudicando recém-nascidos que necessitam do leite materno.

"O leite doado é oferecido a bebês hospitalizados, geralmente aqueles que nasceram prematuros e com baixo peso. Hoje o estoque mais baixo é o do Hospital Dr. José Pedro Bezerra em Natal", disse Angélica Domingos, nutricionista e membro da equipe técnica da saúde da criança e aleitamento materno da Sesap.

Cada litro pode atender até 10 recém-nascidos. Qualquer mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano, basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação.

Em 2022, no Rio Grande do Norte 3.763 mulheres realizaram doações de leite materno e 8.156 recém-nascidos foram beneficiados com as doações. Esses números têm apresentado uma queda considerável. Atualmente, o estado conta com seis bancos de leite humano e três postos de coleta. As doações realizadas nos postos de coleta são enviadas para processamento.

Mossoró

Em Mossoró, cerca de 40 crianças recebem leite materno pelo Banco de Leite e devido a alta demanda local, não tem como existir estoque, explica a Coordenadora de Aleitamento Materno, Edilene Torquato. "Nós não temos como fazer estoque porque o número de doações é baixo e o número de receptores é alto. Então, só temos para consumo diário e ainda assim, mediante triagem, porque não temos para todo bebê", disse Edilene.

A coordenadora ressalta que nessa época do veraneio, o Corpo de Bombeiros reforça a parceria com o Banco de Leite Humano de Mossoró, e fará todas as terças-feiras o recolhimento de doações em Tibau para atender a Maternidade Almeida Castro. "Vamos buscar o leite das mães doadoras que estão veraneando em Tibau, para gente não perder esse leite. O corpo de Bombeiros é o nosso parceiro nessa missão", conclui Edilene em referência ao programa "Bombeiro Amigo do Peito".

As mães que tiverem interesse em doar podem entrar em contato com o Banco de Leite através do telefone (84) 3315-3471.

Postos de coleta

Maternidade Dr. Leide Morais – Natal

Maternidade Almeida Castro – Mossoró

Hospital Universitário Ana Bezerra – Santa Cruz