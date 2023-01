Ações do programa Semear 2023 serão apresentadas aos agricultores de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró realizará encontro com agricultores representantes de comunidades rurais para apresentar informações do programa Semear 2023. O encontro será realizado na próxima terça-feira (17), às 8h, no espaço da Feira do Bode, ao lado da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru).



O programa Semear realiza a distribuição de óleo diesel para produtores rurais. Cada um receberá 22 litros do combustível para o corte de terra. Neste ano, cerca de 5.000 agricultores devem ser beneficiados com as ações.



“Todos os tratoristas, representantes de comunidades e outros interessados estão convidados para participar da reunião. Será um momento importante para apresentarmos informações do programa como, por exemplo, a distribuição de óleo diesel e prazos a serem seguidos”, Ney Maranhão, coordenador de Agricultura da Seadru.

A Secretaria de Agricultura de Mossoró iniciou os trabalhos do programa Semear 2023 ainda no ano passado. Em dezembro de 2022, as equipes da Seadru realizaram visitas aos agricultores em diversas comunidades da zona rural do município.



Neste ano, agricultores de 118 comunidades rurais de Mossoró devem ser atendidos com as ações do programa Semear.