Detran-RN alerta para comunicado falso de Licenciamento de Veículo

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) tem constatado que é cada vez maior o número de usuários que relatam estarem recebendo e-mail com notificações falsas enviadas em nome do “Detran RN”. Trata-se de um possível meio utilizado por pessoas mal intencionadas dispostas a aplicar golpes. Ao tomar conhecimento do fato, o Detran, informa que só envia mensagens apenas pelo endereço noreply.detran@rn.gov.br, nas situações específicas em que precisa comunicar sobre agendamento ou cancelamento de serviços agendados e não mais do que isso.

O supervisor da 1ª Ciretran de Mossoró, Emerson Linhares, faz uma recomendação importante: "A recomendação do Departamento de Trânsito é que o usuário que receber notificações falsas exclua imediatamente a mensagem e de maneira alguma, abra os arquivos em anexo, uma vez que geralmente são meios para captar informações confidenciais do usuário ou causar danos ao computador", declarou.

Segundo Emerson Linhares, o usuário não deve jamais clicar em links e fornecer informações confidenciais.

Em nota o Detran afirma que: "O Órgão nunca envia links sobre Licenciamento de veículos, seleção para o programa CNH Popular, pontuação ou bloqueio de CNH, infrações de trânsito, solicitação de dados, ou outras situações não mencionadas".

A população pode se informar sobre os serviços do órgão em publicações dos canais oficiais: o site www.detran.rn.gov.br, o Portal de Serviços portal.detran.rn.gov.br, o Instagram detran_rn, o Facebook detran_rn e o Twitter @detran_rn.