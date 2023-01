Morta, mas ninguém sabia! jiboia assusta família no Alto de São Manoel

A cobra tipo Jiboia foi encontrada na casa de dona Antônia Lúcia Silva, moradora da Rua das Flores no Alto de São Manoel. Ela foi surpreendida hoje (12), quando se deparou coma cobra enrolada e aparentemente de "barriga" cheia. Apesar do susto, a família anfitriã lamentou o fato do réptil não está vivo para ser entregue à natureza. Sem a presença das autoridades ambientais mas com a casa cheia de vizinhos e de não-vizinhos, o esposo de Lúcia, Antônio Carlos, deixou a cobra nas proximidades do Rio Mossoró, provável lar da Jiboia antes dela ter se tornado o centro das conversas de calçada.

Nem toda visita é desejada, mas vez por outra, alguma aparece e deixa uma história inusitada para a casa anfitriã. Foi o que aconteceu com dona Antônia Lúcia Silva, moradora da Rua das Flores no Alto de São Manoel. Ela foi surpreendida hoje (12), quando se deparou com uma Jiboia enrolada e aparentemente de "barriga" cheia.



Lúcia trabalha como merendeira e conta que a visitante foi descoberta por um sobrinho pouco depois das 17h00. "O meu sobrinho ia pegar umas latinhas para vender e achou a cobra perto do muro. Ele tomou um susto e avisou a minha filha, que achou até que era uma cobra pequena, mas logo começou a gritar. Rapidamente a minha casa estava cheia de curiosos que queriam ver a cobra", disse a dona da casa.



Ela conta que tentou contato com a Polícia Ambiental, mas que foi orientada a ligar para o 193, o número do Corpo de Bombeiros. Também não obteve êxito. "Ligamos bastante e ficamos bastante tempo na linha, mas só tocava aquela musiquinha e ninguém atendia, até que o meu marido ao chegar em casa mexeu com a cobra e descobriu que ela não estava viva. Todo mundo achava que ela estava viva , só dormindo". Ninguém, até então, teve coragem de "bulir" na cobra, segundo Lúcia.



Apesar do susto, a família anfitriã lamentou o fato do réptil não está vivo para ser entregue à natureza. sem a presença das autoridades ambientais mas com a casa cheia de vizinhos e de não-vizinhos, o esposo de Lúcia, Antônio Carlos, deixou a cobra nas proximidades do Rio Mossoró, provável lar da Jiboia antes dela ter se tornado o centro das conversas de calçada entre os moradores da Rua das Flores numa tarde de quinta-feira.