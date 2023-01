Mossoró Rural: Comunidade de Senegal recebe orientação sobre a cajucultura

Equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) continua nesta semana com os encontros com os agricultores sobre o projeto de Cajucultura, uma iniciativa da Prefeitura de Mossoró em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN).



Nesta segunda-feira (16) a reunião ocorrerá na comunidade Senegal. Na terça-feira (17) será no Assentamento Paulo Freire, no polo Maísa. Já na quarta-feira (18) o encontro será na APAMA. Na quinta-feira (19), na localidade Nova União e na sexta-feira (20) em São Romão. Por fim, no sábado (21) em Oziel Alves. Na semana os encontros acontecem às 13h. E aos sábados às 8h.



“A visita ao projeto é diária. Cada dia vamos a uma comunidade diferente. O projeto contempla seis etapas. As três primeiras são em salas de aula usando slides, datashows e apresentações de produtos. As últimas etapas serão no campo”, destacou o coordenador de Agricultura da Seadru, Ney Maranhão.

Neste ano, a equipe da Secretaria de Agricultura de Mossoró já passou pelas comunidades Assentamento Favela, Mulunguzinho, Cabelo de Nego, São Cristóvão, Rancho da Caça, Santa Cruz, Lorena, Córrego Mossoró e Montana. Vale salientar que os encontros começaram em dezembro passado.



A 2ª etapa do projeto conta com diagnóstico, planejamento, avaliação, mapa da propriedade, variedades escolhidas, espaçamento de plantio e orientação do preparo do solo.



Segue programação de consultorias para esta semana.



16/01 - Senegal - 13h



17/01 - Paulo Freire - 13h



18/01 - APAMA - 13h



19/01 - Nova União - 13h



20/01 - São Romão - 13h



21/01 - Oziel Alves - 8h