Até sofá! canteiro se transforma em local de descarte de lixo no bairro Aeroporto

Em Mossoró, quem trafega pela principal avenida do bairro Aeroporto, se surpreende com a quantidade de resíduos jogados a céu aberto em pleno canteiro situado no cruzamento da Avenida Felipe Camarão com a Rua Manoel Andrade de Lima. No local é possível ver bastante metralha de construção e até um sofá velho descartado de maneira indevida.