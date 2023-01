Prefeitura de Mossoró prepara plantio de 70 mil mudas de cajueiro anão precoce

Projeção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural é plantar 30 mil mudas que já estão sendo preparadas até março deste ano, mobilizando cerca de 120 pequenos produtores rurais e, depois do meio do ano, preparar o plantio de outras 30 ou 40 mil mudas. O trabalho é todo acompanhado por técnicos da Embrapa, SEBRAE, FUCERN e da equipe própria da SEADRU. “A orientação do prefeito Allyson Bezerra é auxiliar do processo da preparação da muda a colheita da safra”, diz o secretário Faviano Moreira.

A Prefeitura de Mossoró trabalha para plantar cajueiro anão precoce em 230 hectares já neste ano de 2023 e para o próximo ano, a meta é chegar a uma área de 500 hectares, alcançando, assim, mais ou menos 250 pequenos produtores rurais do município.

“Depois que começamos o projeto, surgiram muitos outros agricultores querendo entrar. Neste caso, eles serão contemplados num segundo semestre deste ano e início de 2024, isto porque o número de mudas que estão sendo produzidas hoje não dá para atender a todos”





Para este ano, o trabalho já começou.

Uma equipe técnica da SEADRU está reunindo os agricultores das comunidades rurais de Mossoró para discutir como serão plantados, os cuidados que precisam ter no início, no fortalecimento da planta, enfim, sobre a colheita e destinação da safra no futuro.





No caso, a produção de castanha já se tem destino certo, porém, com relação ao caju é preciso discutir um destino, seja suco, cajuína, ração para animais ou outros derivados como doces, etc. Existem uma infinidade de produtos possíveis derivados do caju.

O trabalho dos técnicos está sendo realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN).

“As comunidades atendidas pelo projeto passam por análises técnicas, onde são avaliadas as condições de área, sol e é tratado com cada agricultor os cuidados com o cultivo”, destaca o secretário, lembrando que estas comunidades foram descobertas no levantamento técnico feito dentro do Programa Mossoró Rural, em 2021.





A equipe técnica da Prefeitura de Mossoró participa diretamente da escolha da variedade do cajueiro, da plantação e de outros cuidados iniciais, em apoio ao homem do campo. “É um cuidado inicial, que o prefeito Allyson Bezerra pediu que tivesse”, diz Faviano Moreira.

“Vamos está plantando tudo isto até maço. As mudas já estão sendo preparadas em viveiros licenciados e orientados pelos pesquisadores da EMBRAPA. Lembrando que 90% das áreas que serão povoadas com cajueiro, serão em regime de sequeiro, ou seja, vamos plantar agora no inverno para o cajueiro crescer, ficar com a raiz forte, para garantir a sobrevivência o restante do ano”, explica o secretário, não descartando o próprio agricultor irrigar suas áreas.

“A visita ao projeto é diária. Cada dia vamos a uma comunidade diferente. O projeto contempla seis etapas. As três primeiras são em salas de aula usando slides, datashows e apresentações de produtos. As últimas etapas serão no campo”, destacou o coordenador de Agricultura da Seadru, Ney Maranhão.

Neste ano, a equipe da Secretaria de Agricultura de Mossoró já passou pelas comunidades Assentamento Favela, Mulunguzinho, Cabelo de Nego, São Cristóvão, Rancho da Caça, Santa Cruz, Lorena, Córrego Mossoró e Montana. Vale salientar que os encontros começaram em dezembro passado.

A 2ª etapa do projeto conta com diagnóstico, planejamento, avaliação, mapa da propriedade, variedades escolhidas, espaçamento de plantio e orientação do preparo do solo.

