Lista de pacientes aptos a realização de cirurgia na "Operação Sorriso” será divulgada às 15h

A lista com os nomes dos pacientes que estão aptos a realizar o procedimento cirúrgico para correção de fissura labiopalatal e labiopalatina, por meio da Operação Sorriso, será divulgada às 15h desta terça-feira (17).

A triagem da edição 2023 do projeto foi realizada nesta segunda-feira (16), no Centro Especializado em Reabilitação (CER), localizado no bairro Santo Antônio.

De acordo com a secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Danta, mais de 150 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos nascidos com o problema, foram avaliadas.



Nesta edição, cerca de 50 procedimentos cirúrgicos devem ser realizados, todos de forma gratuita. As cirurgias serão realizadas no Hospital Wilson Rosado, entre os dias 18 e 21 deste mês.

A 6ª edição da “Operação Sorriso” em Mossoró conta com a participação de 80 voluntários locais e 80 médicos e enfermeiros vindos de várias partes do Brasil e do exterior.

Ainda segundo a secretária, o município forneceu todo o apoio logístico, cedendo o espaço para realização da triagem, realizando exames e teste de covid-19.

“A secretaria de saúde e a prefeitura de Mossoró deseja sucesso para todos aqueles que forem realizar o seu procedimento”, disse Morgana.