PMM reúne agricultores para detalhar informações do Programa Semear 2023

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), da Prefeitura de Mossoró, realizou nesta terça-feira (17) reunião com pequenos agricultores sobre o Programa Semear.

“Essa reunião com as lideranças tem o objetivo de repassar aos agricultores todas as regras para participar do Programa Semear, como quais são os critérios. Estamos recebendo alguns pedidos de novas inscrições, então passamos aqui qual é a documentação necessária para ser entregue para ter direito ao benefício”, explicou o secretário de Agricultura de Mossoró, Faviano Moreira.

Faviano Moreira, titular da Seadru, lembra como o agricultor que se encaixa no programa pode realizar sua inscrição.

“As inscrições podem ser feitas presencialmente aqui na Secretaria de Agricultura. Outra opção é encaminhar toda a documentação via liderança da comunidade. A liderança atesta que o agricultor reside na comunidade e o pessoal da Seadru vai analisar a inscrição e validar o benefício voltado para o agricultor familiar”.

Um bom número de agricultores compareceu à reunião. Entre eles, a agricultora Joana D’arc, moradora do Assentamento Oziel Alves. Ela destacou a importância do encontro. “É muito bom para o agricultor receber essas informações repassadas hoje aqui nessa reunião. É uma ajuda muito boa para o pequeno agricultor rural”, falou Joana D’arc que participa desde 2008 do corte de terra e planta feijão, sorgo e tem uma área de acerola, caju e goiaba.

“É muito importante para a gente agricultor participar desse momento. Tivemos um ano muito proveitoso. Em 2022 o programa foi muito organizado e não tivemos problemas em relação a entrega do óleo aos agricultores. Esperamos o mesmo sucesso nesse ano. A Secretaria de Agricultura está de parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido nas comunidades rurais de Mossoró”, ressaltou, Laudecir Amâncio, tratorista e agricultor. Ele reside também na comunidade Oziel Alves.

O Programa Semear distribui óleo diesel para produtores rurais. Cada um receberá 22 litros do combustível para o corte de terra.