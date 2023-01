Mossoró: DNIT promove mudanças na localização de radares nas BRs 110, 405 e 304. Na BR-304, foram retirados os dois radares da região da Maísa, já perto da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. Em compensação, um radar foi instalado no trecho urbano de Mossoró, na entrada da cidade em frente ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro Alto do Sumaré. Já na BR-405, que liga Mossoró ao Alto Oeste, o equipamento que estava instalado na comunidade rural do Jucuri, também foi removido pelo DNIT. Na BR-110, o órgão federal retirou o radar eletrônico que funcionava nas proximidades do Alto das Brisas. A rotatória da UERN ganhou um radar.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), promove mudanças na localização espacial de alguns radares eletrônicos, retirando aparelhos que funcionavam há vários anos em três diferentes rodovias federais que cortam o município de Mossoró.

Na BR-304, foram retirados os dois radares da região da Maísa, já perto da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. Em compensação, um radar foi instalado no trecho urbano de Mossoró, na entrada da cidade em frente ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro Alto do Sumaré.

Já na BR-405, que liga Mossoró ao Alto Oeste, o equipamento que estava instalado na comunidade rural do Jucuri, também foi removido pelo DNIT.

Na BR-110, o órgão federal retirou o radar eletrônico que funcionava nas proximidades do Alto das Brisas. Manteve os equipamentos da entrada do conjunto Vingt Rosado e que funciona próximo à Unidade Básica de Saúde Dr. Epitácio da Costa Carvalho, nos Pintos. Nas redondezas, ainda foi instalado um novo radar na rotatória da Avenida Francisco Mota que dá acesso ao Campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no bairro Costa e Silva.

Para o DNIT, as mudanças visam garantir mais segurança na malha viária federal em território mossoroense.

Testemunha de acidentes





O vendedor de frutas, Raimundo Caetano de 53 anos, é morador da Rua José Erasmo de Moura, no Alto do Sumaré e todos os dias, trabalha em sua barraca às margens da BR-304, na expectativa de que os carros dos moradores do bairro parem para as compras. Ele conhece muitas das pessoas que se tornaram, mais que vizinhos, também seus clientes. Mas, o comerciante ao passar tanto tempo na barraca é testemunha de vários acidentes de trânsito no local.

Alguns mais impactantes por apresentarem vítimas fatais. Ele comemora a instalação do radar eletrônico no local onde já funcionou um posto da PRF e onde hoje é instalada a balança para pesagem de caminhões que entram em Mossoró vindos de Assu ou Natal.

"Eu estou aqui faz 3 anos e tenho presenciado vários acidentes na BR, não foi um e nem foram dois, foram inúmeros com pessoas que saem aqui do bairro com pressa . Alguns desses acidentes foram fatais. Graças a Deus, isso aí [o radar eletrônico fixo] veio para somar e para melhorar para gente aqui do bairro", disse Raimundo.