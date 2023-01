Cantora mossoroense Caroline Melo é finalista do concurso a nova voz da banda Mastruz com Leite

Um novo talento mossoroense desponta no cenário de forró do nordeste. A cantora Caroline Melo é uma das finalistas do concurso “A Nova Voz Feminina”, que vai escolher a vocalista da Banda Cearense Mastruz com Leite, que tem 32 anos de sucesso em todo Brasil.

No final do ano passado, Caroline viu o concurso nas redes sociais do Mastruz com Leite. Ela confessa que mandou um vídeo sem muita pretensão, pois sabia que a concorrência estava acirrada. Mas foi passando em todas as fases até ser anunciada como uma das quatro finalistas. “Eu amo a banda, e todo artista de forró tem uma música do Mastruz no repertório. Eu cresci com eles e sempre cantei suas músicas”, afirma.



A cantora mossoroense ressalta que, além de ser uma de suas grandes influências musicais, o grupo cearense tem muito em comum com sua visão de artista nordestina. “A identidade do Mastruz, que sempre exaltou a cultura nordestina, apesar de ser uma banda moderna, tem muito a ver comigo”, diz.



Apesar de muita expectativa, Caroline faz questão de manter os pés no chão. “Se der certo, eu vou me jogar com tudo no Mastruz. Abrirei mão da minha carreira solo, sem problema. E se não rolar, continuarei meus projetos pessoais, com o maior prazer”, conta.

Caroline já tem projetos programados como o seu primeiro single autoral, projeto que precisou aguardar” até a conclusão do concurso com o Mastruz com Leite.

Início da carreira

Caroline Melo conta que desde criança gosta de música, aos oito anos de idade, começou a tocar flauta e teclado. Estudou em escola de música, conservatório, e fez pequenas apresentações no teatro. Soltou a voz quando entrou nos corais de igreja, já adolescente, e seguiu depois para shows em barzinhos, a partir de 2014. “Era aquela coisa MPB com voz e violão, mas eu já sentia que não era minha praia, o que eu queria mesmo era cantar forró”, diz. Em 2017 ela montou sua primeira banda de forró e se oficializou na cena do arrasta-pé potiguar.



A carreira de Caroline já vinha numa ascensão de reconhecimento. Ano passado, ela teve presença de destaque no Mossoró Cidade Junina, participou da abertura do Pingo da Mei Dia, e abriu o show de Alceu Valença. Também já conduziu o forrobodó em Natal diversas vezes, em festas no Centro de Convenções, na Pinacoteca, e no projeto Roda de Forró Potiguar, no Teatro Riachuelo.



A maratona dos últimos dias antes do concurso tem sido intensa para a cantora, com direito a ensaios e gravações na sede da poderosa Rede SomZoomSat, em Fortaleza, além de entrevistas, e interações com fãs.

A final do concurso será nesta terça-feira (17), a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelo canal da banda na internet. Caroline postou hoje pela manhã nas suas redes sócias que será a primeira a se apresentar na grande final. Estamos todos na torcida para Caroline que já é considerada uma das cantoras mais promissoras do forró potiguar.