Câmara inaugura Ano legislativo 2023 dia 7 de fevereiro, com leitura da mensagem anual da PMM

Ano legislativo 2023 na Câmara será inaugurado dia 7 de fevereiro, com leitura da mensagem anual da PMM. Na mensagem, que será lida pelo prefeito Allyson Bezerra, o Executivo normalmente faz balanço administrativo e apresenta metas da gestão. A sessão inaugural, dia 7, será exclusiva à apresentação da mensagem da Prefeitura. No dia seguinte (08), haverá sessão ordinária, com debates e votação de matérias.

FOTO: EDILBERTO BARROS