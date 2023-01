Saúde de Mossoró disponibiliza à população geral vacinas contra varicela, meningocócica C e dTpa. A liberação dos imunizantes ao público está sendo realizada mediante disponibilização de lotes específicos e de modo temporário. “A gente destaca que essa disponibilização é de forma temporária. Nós temos algumas doses disponibilizadas para a população no que é permitido na faixa etária de cada tipo de imunizante”, explica Etevaldo de Lima, coordenador municipal de Imunizações. A vacinação acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de Mossoró, conforme a disponibilidade dos imunizantes, passíveis de variações.

FOTO: WALMIR ALVES