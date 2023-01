Mossoró registrou 19,4mm de chuva nas últimas 24h; precipitações devem continuar até o domingo. De acordo com dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), o volume de chuva registrado na capital do oeste no período das 07h da manhã de ontem (17) até o mesmo horário de hoje (18), foi o segundo maior acumulado em todo o estado. De acordo com a previsão da Emparn, pancadas de chuvas poderão acontecer em todas as regiões do RN até domingo (15). “Na região do Litoral Potiguar, a previsão é de chuvas durante a madrugada e início da manhã e no interior, mais no período da noite”, disse o chefe da unidade de Meteorologia, Gilmar Bristot.

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou a ocorrência de chuvas em 64 postos monitorados no estado, no período das 07h da manhã de ontem (17) até o mesmo horário de hoje (18).

Os maiores volumes ocorreram em Passa e Fica (Agreste Potiguar) - 25 milímetros (mm), Mossoró (Oeste Potiguar) - 19,4mm, São Miguel do Gostoso (Leste Potiguar)- 15mm e Lajes (Central Potiguar) com 6,6mm.

As chuvas decorrem da associação entre o aquecimento das águas superficiais do oceano Atlântico com o fenômeno La Ñina ainda atuando sobre o território.

“Essa combinação favorece a aproximação da Zona de Convergência, que é o principal sistema meteorológico que produz chuva no semiárido potiguar”, explicou o chefe da unidade de Meteorologia, Gilmar Bristot.

De acordo com a previsão, pancadas de chuvas poderão acontecer em todas as regiões do RN até domingo (15). “Na região do Litoral Potiguar, a previsão é chuvas durante a madrugada e início da manhã e no interior, mais no período da noite”, completou Bristot.

WORKSHOP INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO CLIMÁTICA PARA O SEMIÁRIDO

Amanhã (19), a Emparn vai participar do XXV Workshop Internacional de Avaliação Climática para o Semiárido Nordestino que ocorrerá em Fortaleza/CE. O evento é coordenado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME).

Na oportunidade representantes de diversas instituições nacionais e internacionais ligadas à meteorologia estarão reunidos para discutir o prognóstico das chuvas para os meses de fevereiro, março e abril no semiárido nordestino. Os resultados serão divulgados na sexta-feira (20) no Palácio da Abolição em Fortaleza/CE.

Esta reunião antecede as análises e divulgação do prognóstico da quadra chuvosa no semiárido potiguar será feito pela Emparn no mês de fevereiro.

Previsão dia a dia

18/01/23 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva, em todas as regiões.

19/01/23 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva, em todas as regiões.

20/01/23 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva, em todas as regiões.

21/01/23 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.

22/01/23 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.