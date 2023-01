Cirurgias da Operação Sorriso são iniciadas e seguem até o sábado, 21. Cerca de 50 procedimentos cirúrgicos serão realizados durante a edição 2023 do projeto, contemplando pacientes de várias cidades do Rio Grande do Norte e estados vizinhos. Os procedimentos cirúrgicos estão sendo realizados no Hospital Wilson Rosado. “Estou muito feliz de realizar o sonho do meu filho fazendo a cirurgia na idade certa. Valeu muito a pena vir a Mossoró. Estão todos de parabéns, os voluntários, médicos, equipe de saúde. Eu fui muito bem atendida aqui”, contou Maria Fabiana, mãe do paciente Antony Miguel, que veio da cidade de Juazeiro do Norte (CE) para participar da Operação.

Começou nesta quarta-feira (18), a fase de cirurgias da "Operação Sorriso", em Mossoró. A missão, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza cirurgias gratuitas para crianças e adultos com fissuras faciais, como fissura labial e fenda palatina. Os procedimentos cirúrgicos estão sendo realizados no Hospital Wilson Rosado e seguem até o próximo sábado (21).

Cerca de 50 procedimentos cirúrgicos serão realizados, contemplando pacientes de várias cidades do Rio Grande do Norte e estados vizinhos.

Maria Fabiana é uma das mães de pacientes atendidos pela “Operação Sorriso”, na sua sexta edição. Ela veio da cidade de Juazeiro do Norte (CE) e acredita na realização de sonhos por meio da missão.

“Estou muito feliz de realizar o sonho do meu filho fazendo a cirurgia na idade certa. Valeu muito a pena vir a Mossoró. Estão todos de parabéns, os voluntários, médicos, equipe de saúde. Eu fui muito bem atendida aqui”, contou Maria Fabiana, mãe do paciente Antony Miguel.

A Prefeitura de Mossoró participa da iniciativa nas diversas etapas. “Na segunda-feira passamos o dia inteiro realizando a triagem dos pacientes, exames e consultas. Na terça-feira saiu a lista dos pacientes selecionados. Foram selecionados 56 pacientes, podendo chegar até 63 pacientes. Hoje, na quarta-feira, temos 16 pacientes para serem operados. Amanhã, outros 16, na sexta-feira mais 16 e no sábado 8 pacientes. São procedimentos que vão mudar as vidas dos pacientes e seus familiares”, detalhou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

“Hoje é o primeiro dia cirúrgico. Os primeiros pacientes já foram internados ontem no final da tarde e hoje começam a passar pelas cirurgias. Esse ano a gente teve uma demanda bem grande, numa triagem que contou com 130 pacientes. Serão realizadas em média 50 cirurgias. O cenário demonstra a necessidade do serviço. Nós temos em Mossoró em torno de um paciente por mês que nasce com a fissura, ou seja, são 12 por ano”, destacou Cristina Murachco, diretora executiva da "Operação Sorriso Brasil".

O pré-operatório é um momento que envolve uma mescla de sentimentos. A emoção é predominante entre as mães que acompanham os seus filhos.

“Para mim é muito importante esse momento, porque vai mudar a vida do meu filho. Eu me arrependo de não ter procurado antes, mas agora vai transformar o futuro dele. É a minha primeira vez aqui e estou muito satisfeita com a recepção e o atendimento de todos”, contou Geissy Oliveira, mãe de Luís Miguel, paciente de Serra do Mel (RN).

“Nesta etapa, nós seguimos protocolos de segurança e acolhimento dos pacientes. É uma oportunidade para reabilitar muitas famílias que nos procuram durante a missão. A gente tem um trabalho de orientação e acolhimento com as mães realizado pelo setor de psicologia e os cirurgiões passam o procedimento que será feito, esclarecendo as dúvidas das famílias, numa equipe que cuida em todas as etapas para um bom resultado”, explicou Mariana Alessi, cirurgiã plástica.

A 6ª edição da “Operação Sorriso” em Mossoró conta com a participação de 80 voluntários locais e 80 médicos e enfermeiros vindos de várias partes do Brasil e do exterior.

O Abrigo de Mossoró (Albem) também é parceiro da missão. “É minha primeira missão na ‘Operação Sorriso’ e está sendo uma experiência muito boa. A gente se depara com todo tipo de caso de pessoas extremamente humildes. Aqui todos são atendidos de forma igual. O Albem está acolhendo, dando alimentação e suporte, sendo bem assistidos. Nós voluntários estamos aqui para ajudar no que for preciso com toda a assistência e eu estou muito feliz”, declarou Yasmim Godeiro, voluntária.