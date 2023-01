Caroline Melo se emociona e fica em terceiro lugar em concurso do Mastruz com Leite. Durante a final para participar do tradicional grupo de forró, cantora mossoroense chorou ao lembrar-se de Rita de Cássia, que faleceu no último dia 03 de janeiro. Ela chegou a pedir desculpas ao júri, que se dividiu entre aplicar punições ou considerar normal o contexto de lembrar de uma ídola em meio a uma final tão importante para cantar no tradicional grupo Mastruz com Leite. Nos comentários do Youtube, Caroline foi a artista com a maior torcida ao seu favor.

Em meio ao encanto de uma bela voz e a emoção de um choro, a cantora mossoroense Caroline Melo mostrou o seu talento na live que decidiu a nova cantora do tradicional grupo Mastruz com Leite. A cantora ficou em terceiro lugar na disputa do concurso “A nova voz feminina do Mastruz”. A final contou com concorrentes da Paraíba, Ceará e Maranhão. A paraibana Roberta Felina foi a campeã da noite e é a nova integrante do tradicional grupo de forró.

Em um concurso em que cada finalista apresentava três músicas do repertório do Mastruz com Leite, Caroline começou a apresentação mostrando afinação e domínio da letra, bem como uma interação com o júri.

Na segunda música, porém, ela não conteve o choro ao cantar uma música da cantora e compositora Rita de Cássia, que faleceu no dia 03 de janeiro.

Essa emoção tornou o assunto dos júris na hora de avaliar a performance da artista mossoroense. Um dos júris concedeu a nota 9,5 para a artista, elogiando o seu timbre, afinação, simpatia e atuação em palco, considerando ser normal essa emoção em um show tão importante e lembrando de uma ídola.

No entanto, outros jurados deram punições maiores para a artista mossoroense. Ainda assim, durante quase toda a votação, Caroline conseguiu manter a segunda colocação, sendo ultrapassada apenas na nota do último jurado pela maranhense Naína Lima. Ao todo, a diferença entre Caroline e Naína foi de apenas 0,5: 41 pontos de Naína contra 40,5 de Caroline.

Em sua despedida, depois da votação, Caroline agradeceu a sua enorme torcida e prometeu que haverá muito forró neste ano, independente do resultado. A artista que se apresentou no último Pingo da Mei Dia falou bastante de Mossoró e dos espaços conquistados na cidade, pedindo que a sua torcida não se abatesse com o resultado, porque ela está bastante feliz com a oportunidade.

Quem assistiu a live inclusive percebeu que a artista mossoroense era a que tinha a maior torcida, recebendo centenas de comentários de apoio e de elogios durante toda a live.



Resultado final

1º Roberta Felina (Bonito de Santa Fé/Paraíba) - 48 pontos

2º Naína Lima (Balsas/Maranhão) – 41 pontos

3º Caroline Melo (Mossoró/ Rio Grande do Norte) - 40,5 pontos

4º Layane Vieira (Cedro/Ceará) – 38,5 pontoS