Defesa Civil monitora pontos críticos e pede que população descarte corretamente o lixo

A Defesa Civil de Mossoró vem realizando trabalho de monitoramento dos pontos considerados críticos de acúmulo de água. No período chuvoso, o órgão ligado à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) reforça para a população o cuidado com o descarte correto do lixo.



“A gente pede encarecidamente à população que faça o descarte correto no local adequado para quando o coletor vier levar o lixo. Nós realizamos o trabalho de pré-monitoramento e nos deslocamos até a localidade de acordo com a denúncia ou mesmo no nosso trabalho do dia a dia”, explicou Weydson Mariano, coordenador de Monitoramento, Alerta e Desastre.



Weydson destaca que o trabalho realizado pela Secretaria de Infraestrutura reduziu em mais de 80% as ocorrências de alagamentos no município em relação ao ano passado. “Tivemos uma redução de 80% a 85% de ocorrências de alagamentos em relação a 2022. O trabalho conjunto com a Secretaria de Infraestrutura proporcionou essa diminuição”.

Dados da Defesa Civil do município apontaram que nas últimas 24 horas a região com maior precipitação foi o bairro Santa Delmira, que registrou 33 milímetros. O pluviômetro instalado no bairro Barrocas registrou 22mm. Já o aparelho no bairro Aeroporto apontou 14mm e no Belo Horizonte, 13mm.



Weydson Mariano traz recomendações em dias de fortes chuvas. “A gente recomenda que em dia de chuva forte os motoristas não excedam a velocidade permitida naquela via porque vai formar aquela aquaplanagem na hora de sua frenagem, se vier um pouco rápido o carro não vai ter a aderência na frenagem. Recomendamos também que não enfrente enxurradas estando a pé, de moto, de bicicleta e também evite locais alagados que não conheça”, explicou.



“O cidadão pode receber alerta via SMS pelo seu celular. Mande uma mensagem para 40199 com seu CEP. A partir do momento que tivermos um alerta de chuva vai ser enviado para a sua localidade”, lembra o coordenador. Durante a última chuva a Defesa Civil não recebeu nenhum chamado.